"Er kann den Rhythmus noch nicht gehen": Offensivstar sorgt bei Eintracht Frankfurt angeblich für Unmut

Wie die Sport Bild schreibt, sei man intern bei der SGE ungehalten über den leichtfertigen Umgang des 20-Jährigen mit seinen anhaltenden Muskelproblemen.

Aufgrund dieser musste Uzun in der laufenden Saison schon ein ums andere Mal kürzer treten, mittlerweile haben sich die Probleme jedoch zu einer handfesten Verletzung entwickelt, weshalb der Mittelfeldspieler bis auf Weiteres ausfallen wird.

Trainer Dino Toppmöller hatte Uzun zu Zwecken der Belastungssteuerung immer wieder Pausen verordnet, dieser habe ausbleibende Einsatzminuten aber wohl nur schwer akzeptiert. Vor allem in den großen Spielen in der Champions League sowie gegen nationale Schwergewichte wie Dortmund oder den FC Bayern wollte der 20-Jährige unbedingt auf dem Platz stehen.

Am Ende verletzte sich Uzun beim 1:1-Unentschieden vor anderthalb Wochen gegen den 1. FC Heidenheim. Nun wird er der SGE länger fehlen.