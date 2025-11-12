Die Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt sind hinsichtlich der Verletzung von Can Uzun angeblich verärgert über dessen Verhalten.
"Er kann den Rhythmus noch nicht gehen": Offensivstar sorgt bei Eintracht Frankfurt angeblich für Unmut
Wie die Sport Bild schreibt, sei man intern bei der SGE ungehalten über den leichtfertigen Umgang des 20-Jährigen mit seinen anhaltenden Muskelproblemen.
Aufgrund dieser musste Uzun in der laufenden Saison schon ein ums andere Mal kürzer treten, mittlerweile haben sich die Probleme jedoch zu einer handfesten Verletzung entwickelt, weshalb der Mittelfeldspieler bis auf Weiteres ausfallen wird.
Trainer Dino Toppmöller hatte Uzun zu Zwecken der Belastungssteuerung immer wieder Pausen verordnet, dieser habe ausbleibende Einsatzminuten aber wohl nur schwer akzeptiert. Vor allem in den großen Spielen in der Champions League sowie gegen nationale Schwergewichte wie Dortmund oder den FC Bayern wollte der 20-Jährige unbedingt auf dem Platz stehen.
Am Ende verletzte sich Uzun beim 1:1-Unentschieden vor anderthalb Wochen gegen den 1. FC Heidenheim. Nun wird er der SGE länger fehlen.
Toppmöller: "Ein Hinweis für ihn selber"
"Das ist ein Hinweis für ihn selber. Und jeder weiß jetzt, warum wir ihn mal draußen gelassen haben. Er kann den Drei-Tages-Rhythmus noch nicht gehen, auch wenn er es will. Wir haben versucht, es gut zu steuern, aber es ist trotzdem passiert", reagierte Toppmöller damals schon leicht verärgert.
Zuvor hatte der Deutsch-Türke in neun Bundesligapartien sensationelle acht Torbeteiligungen (fünf Tore, drei Assists) gesammelt und als Dreh- und Angelpunkt im Frankfurt Offensivspiel fungiert. Seit seiner Verletzung lahmt das Torschießen bei der SGE ein wenig, nur zwei Treffer erzielte man in den vergangenen drei Pflichtspielen.
Wie lange genau Uzun den Hessen noch fehlen wird, ist unklar. Bei der Eintracht hofft man noch auf eine Rückkehr in diesem Kalenderjahr.
Can Uzun: Leistungsdaten nach Wettbewerben
Bundesliga
- 29 Spiele/9 Tore/5 Assists
Europa League
- 10/1/1
DFB-Pokal
- 5/3/3
Champions League
- 3/1/-
2. Bundesliga
- 33/16/2