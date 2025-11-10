Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer kann sich gut vorstellen, dass Vereinsikone Thomas Müller eines Tages in seine Fußstapfen tritt.
"Er kann bestimmt auch mal Nachfolger von mir werden": Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer spekuliert über Rückkehr von FCB-Ikone
Thomas Müller eines Tages Präsident des FC Bayern? "Der kennt den Klub in- und auswendig"
"Er kann operativ bei uns tätig sein, er kann Botschafter werden, er kann bestimmt auch mal Nachfolger von mir werden oder wer immer danach Präsident ist", sagte Hainer im Gespräch mit der Abendzeitung über eine potenzielle Zukunft Müllers beim FCB.
Der 36-Jährige sei prädestiniert für eine Funktionärsrolle beim deutschen Rekordmeister, denn: "Der kennt den Klub in- und auswendig. Das ist ein intelligenter, smarter Kerl, der hat jetzt Auslandserfahrung. Also da spielen viele Dinge zusammen, die ihn dafür empfehlen", so Hainer, der Anfang November mit einer großen Mehrheit in seinem Amt bestätigt worden war.
Müller hatte bei Bayern keinen neuen Vertrag erhalten und musste den Verein daher im vergangenen Sommer nach insgesamt 25 Jahren verlassen. Der Offensivspieler setzt seine Karriere aktuell in der MLS fort, wo er mit den Vancouver Whitecaps für Furore sorgt. Müller und Co. dürfen sogar vom Titel träumen, treffen im Viertelfinale der Playoffs auf Los Angeles FC.
Lothar Matthäus sieht Thomas Müller in Zukunft sicher beim FC Bayern
Müller hat in bisher zehn Einsätzen für Vancouver bereits neun Tore erzielt und vier Assists geliefert. Sein Vertrag bei den Kanadiern läuft Ende Dezember aus, beinhaltet allerdings die Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr. Der Weltmeister ließ im BR zuletzt offen, ob er sich für die Zukunft einen Job beim FC Bayern vorstellen könne, deutete aber auch an: "Eigentlich ist der Weg vorgezeichnet."
Mit Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist ein anderer Ex-Bayern-Star derweil davon überzeugt, dass Müller in anderer Rolle an die Säbener Straße zurückkehren wird: "In welcher Funktion, das kann er sich aussuchen! Da kann er oben drauf schreiben, was er werden will", sagte Matthäus und betonte, dass er sich den ehemaligen deutschen Nationalspieler wie Hainer "irgendwann als Präsident vorstellen" könne: "Wer verkörpert Bayern München mehr als Thomas Müller?"
Thomas Müller: Seine Leistungsdaten für den FC Bayern
- Spiele: 756
- Tore: 250
- Assists: 276
- Deutsche Meistertitel: 13
- Champions-League-Titel: 2
- DFB-Pokal-Titel: 6