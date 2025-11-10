"Er kann bestimmt auch mal Nachfolger von mir werden": Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer spekuliert über Rückkehr von FCB-Ikone

"Er kann operativ bei uns tätig sein, er kann Botschafter werden, er kann bestimmt auch mal Nachfolger von mir werden oder wer immer danach Präsident ist", sagte Hainer im Gespräch mit der Abendzeitung über eine potenzielle Zukunft Müllers beim FCB.

Der 36-Jährige sei prädestiniert für eine Funktionärsrolle beim deutschen Rekordmeister, denn: "Der kennt den Klub in- und auswendig. Das ist ein intelligenter, smarter Kerl, der hat jetzt Auslandserfahrung. Also da spielen viele Dinge zusammen, die ihn dafür empfehlen", so Hainer, der Anfang November mit einer großen Mehrheit in seinem Amt bestätigt worden war.

Müller hatte bei Bayern keinen neuen Vertrag erhalten und musste den Verein daher im vergangenen Sommer nach insgesamt 25 Jahren verlassen. Der Offensivspieler setzt seine Karriere aktuell in der MLS fort, wo er mit den Vancouver Whitecaps für Furore sorgt. Müller und Co. dürfen sogar vom Titel träumen, treffen im Viertelfinale der Playoffs auf Los Angeles FC.