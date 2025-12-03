Abdukodir Khusanov, James TraffordGetty Images
Leopold Grünwald

Er kam vor fünf Monaten für über 30 Millionen Euro! Star von Manchester City will angeblich schon flüchten

Nur fünf Monate nach seinem Wechsel zu Manchester City scheint James Trafford schon wieder wechseln zu wollen. Der Grund ist offenbar ein gebrochenes Versprechen.

Manchester City droht offenbar Ungemach an der Torwart-Front. Wie die Daily Mail meldet, sind sowohl der deutsche Keeper Stefan Ortega als auch der englische Neuzugang James Trafford mit ihren Rollen bei den Skyblues unzufrieden und suchen nach Möglichkeiten, um dem Verein den Rücken kehren zu können.

Trafford war im Sommer für rund 31 Millionen Euro Ablöse vom FC Burnley ins Team von Cheftrainer Pep Guardiola gekommen, wobei City ein Matching Right im Vertrag des 23-Jährigen nutzte und seinen Premier-League-Rivalen Newcastle United ausstach. Der Engländer war vor seinem Wechsel zu Burnley 2023 beim Tabellenzweiten des englischen Oberhauses ausgebildet worden.

  • Ein ausschlaggebender Faktor für Trafford soll dabei auch das Versprechen gewesen sein, die neue Nummer eins im Tor der Cityzens zu werden, nachdem die Zeichen beim langjährigen Stammtorhüter Ederson auf Abschied standen.

    Obwohl der Brasilianer Anfang September für rund elf Millionen Euro zu Fenerbahce nach Istanbul abwanderte, stand Trafford trotz aller Zusagen bisher nur in sechs Partien zwischen den Pfosten. Der Grund dafür ist Gianluigi Donnarumma, den ManCity nach langem Hin und Her von Paris Saint-Germain verpflichtete.

  • James TraffordGetty Images

    Trafford mit Verspätung zu Newcastle?

    Da es an dem Italiener aktuell kein Vorbeikommen gibt, sieht Trafford nun seine Felle davonschwimmen – auch in Bezug auf die Nationalmannschaft. Bei den Three Lions hatte der Youngster mit Blick auf die Weltmeisterschaft 2026 eigentlich angepeilt, Jordan Pickford (FC Everton) im Tor abzulösen.

    Durch seinen unerwarteten Status als Nummer zwei muss Trafford nun aber sogar um seine WM-Teilnahme fürchten, nachdem Nationaltrainer Thomas Tuchel von seinen Stars regelmäßige Einsätze auf Top-Niveau fordert. Laut Daily Mail könnte es daher mit einem halben Jahr Verspätung doch noch zu einem Wechsel zu Newcastle kommen, das als Tabellen-13. im Winter nachbessern wollen dürfte.

  • Stefan OrtegaGetty Images

    Ortegas Zukunft bei City offen

    Bei Ortega ist die Situation noch schwieriger. Der 33-Jährige muss sich mittlerweile nicht nur hinter Donnarumma und Trafford anstellen, sondern ist sogar noch hinter den Engländer Marcus Bettinelli (33) zurückgefallen und muss bei Auswärtsspielen in Manchester bleiben.

    Wie es für den früheren Bielefelder weitergeht, ist offen. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Angesichts der aktuellen Umstände scheint es kaum vorstellbar, dass sich Ortega mit City noch einmal auf eine Verlängerung einigen kann. 

  • Pep Guardiola mit Phil FodenGetty Images

    Manchester City: die kommenden Spiele

    • Samstag, 6. Dezember 2025, 16:00 Uhr: Sunderland (H)
    • Mittwoch, 10. Dezember 2025, 21:00 Uhr: Real Madrid (A)
    • Sonntag, 14. Dezember 2025, 15:00 Uhr: Crystal Palace (A)
    • Mittwoch, 17. Dezember 2025, 20:30 Uhr: Brentford (H)
    • Samstag, 20. Dezember 2025, 16:00 Uhr: West Ham United (H)
