Er kam vor fünf Monaten für über 30 Millionen Euro! Star von Manchester City will angeblich schon flüchten

Manchester City droht offenbar Ungemach an der Torwart-Front. Wie die Daily Mail meldet, sind sowohl der deutsche Keeper Stefan Ortega als auch der englische Neuzugang James Trafford mit ihren Rollen bei den Skyblues unzufrieden und suchen nach Möglichkeiten, um dem Verein den Rücken kehren zu können.

Trafford war im Sommer für rund 31 Millionen Euro Ablöse vom FC Burnley ins Team von Cheftrainer Pep Guardiola gekommen, wobei City ein Matching Right im Vertrag des 23-Jährigen nutzte und seinen Premier-League-Rivalen Newcastle United ausstach. Der Engländer war vor seinem Wechsel zu Burnley 2023 beim Tabellenzweiten des englischen Oberhauses ausgebildet worden.