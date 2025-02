Mourinho war auch im Derby nicht mit dem Schiedsrichter zufrieden, was sein Rivale für beißenden Spott nutzte.

José Mourinho hat mit Fenerbahce eine gute Chance verpasst, nochmal Druck in der türkischen Meisterschaft auf Spitzenreiter Galatasaray zu machen. Doch das direkte Duell am Montagabend endete 0:0. Anschließend haderte der Portugiese mit den Schiedsrichtern, was Galas Trainer Okan Buruk als Steilvorlage gegen Mourinho verwendete.