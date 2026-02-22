"Er ist zu gut für den HSV": Luka Vuskovics Zukunftsszenario wird klar umrissen

Costa sagte im 'Doppelpass' bei Sport1: "Vertraglich gibt es keine Chance, dass er bleibt. Es ist eine reine Leihe und wir haben keine Handhabe, dass wir Luka aus längerer Sicht an den HSV binden können." Trotzdem gibt es noch ein Faustpfand, auf das die Rothosen setzen: "Natürlich gibt es diese romantische Idee, dass Luka mit seinem Bruder Mario einmal zusammenspielt."

Mario Vuskovic (24) steht beim Hamburger SV unter Vertrag, brummt allerdings im Moment noch eine Dopingsperre ab. Sie endet am 15. November 2026, sodass Luka auf jeden Fall über den Sommer hinaus an der Alster bleiben müsste, um mit seinem älteren Bruder gemeinsam auf Klubebene aufzulaufen.

Der jüngere Vuskovic-Bruder nährte die Hoffnungen jüngst, als er sagte: "Was mich angeht, hätte ich eigentlich kein Problem, wenn ich weiter für den HSV spielen würde. Mario wird im Herbst wieder spielen können, dann hätte ich die Chance, mit ihm zu spielen, was momentan mein größter Wunsch ist."