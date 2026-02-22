Die Hoffnung auf einen Verbleib von Shootingstar Luka Vuskovic (18) stirbt beim HSV zuletzt.
"Er ist zu gut für den HSV": Luka Vuskovics Zukunftsszenario wird klar umrissen
Costa sagte im 'Doppelpass' bei Sport1: "Vertraglich gibt es keine Chance, dass er bleibt. Es ist eine reine Leihe und wir haben keine Handhabe, dass wir Luka aus längerer Sicht an den HSV binden können." Trotzdem gibt es noch ein Faustpfand, auf das die Rothosen setzen: "Natürlich gibt es diese romantische Idee, dass Luka mit seinem Bruder Mario einmal zusammenspielt."
Mario Vuskovic (24) steht beim Hamburger SV unter Vertrag, brummt allerdings im Moment noch eine Dopingsperre ab. Sie endet am 15. November 2026, sodass Luka auf jeden Fall über den Sommer hinaus an der Alster bleiben müsste, um mit seinem älteren Bruder gemeinsam auf Klubebene aufzulaufen.
Der jüngere Vuskovic-Bruder nährte die Hoffnungen jüngst, als er sagte: "Was mich angeht, hätte ich eigentlich kein Problem, wenn ich weiter für den HSV spielen würde. Mario wird im Herbst wieder spielen können, dann hätte ich die Chance, mit ihm zu spielen, was momentan mein größter Wunsch ist."
Luka Vuskovic steht bei Tottenham bis 2030 unter Vertrag
Ähnlich wie Costa äußerte sich vor dem Spiel gegen Mainz 05 am Freitagabend auch Hamburgs Cheftrainer Merlin Polzin. "Ich bin Überzeugungstäter. Natürlich glaube ich auch fußballromantisch an Dinge, die schwer vorzustellen sind."
Schwer vorstellbar ist ein Verbleib des Teenagers, weil seine Leihe zum HSV auf eine Saison befristet ist und entsprechend im Sommer endet. Anschließend kehrt er zu den Spurs zurück, wo sein Vertrag noch bis 2030 läuft.
Der ehemalige Tottenham-Profi Steffen Freund ist jedenfalls sicher, dass die Londoner wenig Interesse an einem Verbleib Vuskovics in Hamburg haben. Er sagte im 'Doppelpass': "Tottenham wird ihn definitiv zurückholen. Der spielt so gut, da greift im heutigen Fußball ganz klar das System. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass der HSV eine Chance hat, ihn weiter zu verpflichten. (...) Er ist zu gut für den HSV."
Luka Vuskovic hat beim HSV voll eingeschlagen
Vuskovic hat in Hamburg voll eingeschlagen, war auf Anhieb absolut gesetzt und ist einer der besten Innenverteidiger der laufenden Bundesliga-Saison. Zudem stellt er immer wieder seine Torgefahr unter Beweis: Vier Treffer sind ihm in 21 Einsätzen für den HSV bereits gelungen.
Aufgrund seiner starken Leistungen sollen große Klubs Interesse an dem Kroaten anmelden. Unter anderem der FC Bayern München wird dabei gehandelt, zu möglichen Avancen des deutschen Rekordmeisters sagte Vuskovic jüngst der kroatischen Newsplattform Tportal: "Ja, das habe ich gehört. Ich weiß nicht, was passieren wird, aber darüber werden wir im Sommer sprechen."
Mit Ivan Rakitic sprach sich ein prominenter kroatischer Landsmann von Vuskovic zuletzt für einen Wechsel des Youngsters zum FCB aus: "Ganz Fußball-Europa spricht momentan über ihn. Der FC Bayern muss Gas geben. Ich glaube, der Junge muss zum FC Bayern. Es ist unglaublich schön zu sehen, dass so ein junger Typ die Fußball-Welt so aufmischen kann", sagte Rakitic bei Sky. Pikant: Angeblich hätte Bayern Vuskovic vor einigen Jahren zum Schnäppchenpreis verpflichten können, lehnte aufgrund von Bedenken der Scoutingabteilung jedoch ab.
Luka Vuskovics Leistungsdaten beim HSV
- Einsätze: 21
- Tore: 4
- Assists: 0
- Gelbe Karten: 5