Harry Kane ist von Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel begeistert: "Er ist taktisch fantastisch! Und dann bringt er auch noch eine Persönlichkeit mit. Er hat die Aura für einen englischen Nationaltrainer. Er ist einer der besten Trainer der Welt!"
"Er ist taktisch fantastisch!" Von diesem Trainer schwärmt Harry Kane
Kane weiter: "Er war der Hauptgrund, warum ich letztendlich zum FC Bayern München gewechselt bin." Tuchel folgte im März 2023 auf Julian Nagelsmann und war bis zum Sommer 2024 Trainer der Bayern. So richtig glücklich wurde er beim Rekordmeister allerdings nicht.
Kane ist jedenfalls froh, dass der Deutsche mittlerweile Trainer der englischen Nationalmannschaft ist: "Ich liebe seine Energie, ich liebe seine Vision und seine Spielweise. Diese Beziehung, die ich vom ersten Moment an hatte, ebnete mir den Weg."
England schafft perfekte WM-Qualifikation
Tuchel hat mit England Geschichte geschrieben und die erste perfekte WM-Qualifikation einer europäischen Mannschaft geschafft.
Dank eines Doppelpacks von Kane (74./82.) gewannen die Three Lions zum Abschluss in Albanien 2:0 (0:0), es war der achte Zu-Null-Sieg im achten Spiel. Nie zuvor hatte eine europäische Nation alle Spiele einer WM-Qualifikation, die mindestens sechs Spiele umfasste, ohne Punktverlust und ohne Gegentor abgeschlossen.
