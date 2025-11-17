"Er ist taktisch fantastisch!" Von diesem Trainer schwärmt Harry Kane

Kane weiter: "Er war der Hauptgrund, warum ich letztendlich zum FC Bayern München gewechselt bin." Tuchel folgte im März 2023 auf Julian Nagelsmann und war bis zum Sommer 2024 Trainer der Bayern. So richtig glücklich wurde er beim Rekordmeister allerdings nicht.

Kane ist jedenfalls froh, dass der Deutsche mittlerweile Trainer der englischen Nationalmannschaft ist: "Ich liebe seine Energie, ich liebe seine Vision und seine Spielweise. Diese Beziehung, die ich vom ersten Moment an hatte, ebnete mir den Weg."