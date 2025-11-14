"Er ist kein Mensch, er ist ein Außerirdischer": Ex-Schalker hatte in Barcelona ein besonderes Erlebnis mit Lionel Messi

Cinel arbeitete zwischen 2012 und 2023 in verschiedenen Funktionen für den FC Schalke, vorwiegend im Nachwuchsbereich. Gleichzeitig suchte das damals aufstrebende Trainertalent Inspirationen im Ausland. Cinel hospitierte bei Pep Guardiola in Manchester und 2015 in La Masia, der legendären Akademie des FC Barcelona.
- AFP
"Ich war damals ein paar Tage in Barcelona und durfte alle Trainingseinheiten von der U9 bis zum B-Team verfolgen", berichtet Cinel im Interview mit SPOX. "Weil zu diesem Zeitpunkt gerade Länderspielpause war, haben zu meinem Glück die vier verbliebenen Profis beim B-Team mittrainiert: Jeremy Mathieu, Adriano, Luis Suarez - und Lionel Messi."
Messi war damals zwar schon dreimaliger Champions-League-Sieger, gab sich aber dennoch "total professionell, total demütig", wie Cinel berichtet. "Messi war immer der Erste auf dem Platz, hat dann alle Spieler und Staff-Mitglieder begrüßt und sich nach dem Training von allen persönlich verabschiedet. Und was er gespielt hat, war Wahnsinn."
Den Abschluss von Cinels Hospitanz stellte ein Gespräch mit Barcas damaligem Nachwuchskoordinator dar. "Als ich euphorisch von Messi geschwärmt habe, hat er seine Hand auf mein Bein gelegt und gesagt: 'Onur, tu' mir einen Gefallen. Erwarte von deinen Spielern nicht das, was du von Messi gesehen hast. Er ist kein Mensch, er ist ein Außerirdischer.'"
Onur Cinel will mit Österreich zur WM
Der Außerirdische spielte noch bis 2021 für Barcelona, ehe er ablösefrei zu Paris Saint-Germain weiterzog. Zwei Jahre später wechselte der mittlerweile 38-jährige Argentinier zu Inter Miami in die MLS.
Cinel zog es 2023 für zwei Jahre nach Salzburg. Seit diesem Sommer ist der 40-Jährige Cheftrainer von Cercle Brügge in Belgien. Gleichzeitig assistiert er schon seit 2022 Ralf Rangnick beim österreichischen Nationalteam. Der Auswahl um David Alaba und Konrad Laimer winkt die erste WM-Teilnahme seit 1998. Womöglich kommt es für Cinel dort zu einem Wiedersehen mit Messi.