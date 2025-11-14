"Er ist kein Mensch, er ist ein Außerirdischer": Ex-Schalker hatte in Barcelona ein besonderes Erlebnis mit Lionel Messi

"Ich war damals ein paar Tage in Barcelona und durfte alle Trainingseinheiten von der U9 bis zum B-Team verfolgen", berichtet Cinel im Interview mit SPOX. "Weil zu diesem Zeitpunkt gerade Länderspielpause war, haben zu meinem Glück die vier verbliebenen Profis beim B-Team mittrainiert: Jeremy Mathieu, Adriano, Luis Suarez - und Lionel Messi."

Messi war damals zwar schon dreimaliger Champions-League-Sieger, gab sich aber dennoch "total professionell, total demütig", wie Cinel berichtet. "Messi war immer der Erste auf dem Platz, hat dann alle Spieler und Staff-Mitglieder begrüßt und sich nach dem Training von allen persönlich verabschiedet. Und was er gespielt hat, war Wahnsinn."

Den Abschluss von Cinels Hospitanz stellte ein Gespräch mit Barcas damaligem Nachwuchskoordinator dar. "Als ich euphorisch von Messi geschwärmt habe, hat er seine Hand auf mein Bein gelegt und gesagt: 'Onur, tu' mir einen Gefallen. Erwarte von deinen Spielern nicht das, was du von Messi gesehen hast. Er ist kein Mensch, er ist ein Außerirdischer.'"