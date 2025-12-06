"Er ist einfach ein Killer vor dem Tor": Vater von Real-Madrid-Star macht in der Kreisliga B auf sich aufmerksam

Der 49-Jährige war gemeinsam mit Sohn Jobe nach Deutschland gezogen, als jener im Sommer vom AFC Sunderland zum BVB wechselte. Genauer gesagt nach Herdecke, eine Kleinstadt 15 Kilometer südlich von Dortmund.

Und Mark, einst auch ein gefürchteter Mittelstürmer im englischen Amateurfußball, suchte sich im September selbst einen Verein. "Ich bin der Mark. Ich suche einen Platz, um mit älteren Männern Fußball zu spielen", habe er sich beim FC Herdecke-Ende vorgestellt, wie Klub-Boss Marcel Schünke der Westfalenpost verriet.

Nach einigen Trainingseinheiten sei Bellingham senior schon Mitglied geworden, erst bei dem entsprechenden Antrag fiel dann der prominente Name auf. "Auf einmal sprechen alle englisch in der Kabine", sagt Schünke, der sich bereits über die ersten Tore des Neuzugangs freuen konnte.