Mark Bellingham, Vater von Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Jobe Bellingham, macht derzeit im Dortmunder Amateurfußball Schlagzeilen.
"Er ist einfach ein Killer vor dem Tor": Vater von Real-Madrid-Star macht in der Kreisliga B auf sich aufmerksam
Mark Bellingham wohnt mit Jobe in der Nähe von Dortmund
Der 49-Jährige war gemeinsam mit Sohn Jobe nach Deutschland gezogen, als jener im Sommer vom AFC Sunderland zum BVB wechselte. Genauer gesagt nach Herdecke, eine Kleinstadt 15 Kilometer südlich von Dortmund.
Und Mark, einst auch ein gefürchteter Mittelstürmer im englischen Amateurfußball, suchte sich im September selbst einen Verein. "Ich bin der Mark. Ich suche einen Platz, um mit älteren Männern Fußball zu spielen", habe er sich beim FC Herdecke-Ende vorgestellt, wie Klub-Boss Marcel Schünke der Westfalenpost verriet.
Nach einigen Trainingseinheiten sei Bellingham senior schon Mitglied geworden, erst bei dem entsprechenden Antrag fiel dann der prominente Name auf. "Auf einmal sprechen alle englisch in der Kabine", sagt Schünke, der sich bereits über die ersten Tore des Neuzugangs freuen konnte.
- Getty
Vater von BVB-Star Jobe Bellingham glänzt in der Kreisliga B
Denn für die zweite Mannschaft von Herdecke-Ende traf Mark Bellingham in bisher zwei Partien in der Kreisliga B schon dreimal. Zudem schnürte er für die Ü32 im Altherren-Pokal einen Doppelpack bei einer 3:4-Niederlage gegen Berchum/Garenfeld.
"Mark ist einfach ein Killer vor dem Tor. Neben drei Treffern in zwei Spielen hat er auch noch ein weiteres Tor vorbereitet", lobte Schünke. In unteren englischen Ligen hatte sich Bellingham senior früher einen ähnlichen Namen gemacht, in der siebthöchsten Spielklasse Englands erzielte er insgesamt mehr als 700 Tore. Bis 2019 hatte er für zahlreiche verschiedene englische Amateurvereine gekickt.
Mittlerweile kümmert er sich hauptsächlich um die Karrieren seiner beiden Söhne, derzeit besonders intensiv um jene von Jobe. Dabei soll er aufgrund der Startschwierigkeiten des 20-Jährigen, für den es bei der Borussia bisher längst noch nicht so gut läuft wie einst für seinen älteren Bruder Jude (seit 2023 Real Madrid), auch schon mit den Verantwortlichen des BVB aneinander geraten sein. Beim FC Herdecke-Ende sei von derlei Allüren nichts zu spüren, berichtete indes Vereinschef Schünke und lobte Bellinghams Bodenständigkeit.
Jobe Bellingham ist beim BVB noch nicht richtig angekommen
Jobe Bellingham hat in Dortmund bis 2030 unterschrieben. Bisher muss er sich allerdings häufig mit der Jokerrolle begnügen, wirklich überzeugende Auftritte blieben noch rar.
20 Einsätze konnte der englische U21-Nationalspieler diese Saison bisher verbuchen. Dabei gelangen ihm zwei Assists.
- Getty Images
Jobe und Jude Bellingham beim BVB: Ihre Leistungsdaten in Dortmund
Jobe Bellingham beim BVB:
- Einsätze: 24
- Tore: 1
- Assists: 3
Jude Bellingham beim BVB (2020 bis 2023):
- Einsätze: 132
- Tore: 24
- Assists: 25