Kaua Prates wird der 15. Brasilianer in der Geschichte von Borussia Dortmund. Von keiner anderen ausländischen Nation standen mehr Spieler beim BVB unter Vertrag. Der Linksverteidiger ist damit der zweite Sommer-Neuzugang bei den Westfalen nach dem Ecuadorianer Justin Lerma, den man bereits im Mai 2024 verpflichtete. Wie Lerma wird auch Prates zum BVB stoßen, sobald er im August seinen 18. Geburtstag gefeiert hat.
"Er ist eine defensive Bestie!" Ein BVB-Neuzugang teilt eine Gemeinsamkeit mit Ronaldo
Kaua Prates ist "eines der Juwelen des brasilianischen Fußballs"
Offiziell verkündet hat die Borussia den Transfer noch nicht, doch der Deal mit Cruzeiro Belo Horizonte ist längst in trockenen Tüchern. Dortmunds Interesse an Prates reicht eine Weile zurück. Bereits 2025 gab man ein erstes Angebot über rund acht Millionen Euro ab. Das wurde ebenso abgelehnt wie die zweite Offerte vor gut zwei Wochen. Schließlich einigte man sich auf eine Ablösesumme von zwölf Millionen Euro inklusive Boni.
Der BVB bekommt mit Prates "eine defensive Bestie", wie es der brasilianische Sportjournalist Joaquim Viana bei SPOX ausdrückt. Im vergangenen Oktober kürte die englische Zeitung The Guardian Prates zu einem der 60 besten Nachwuchsspieler der Welt und schrieb: "Linksverteidiger, Innenverteidiger oder Flügelspieler: Kaua Prates ist eines der Juwelen des brasilianischen Fußballs, dessen Qualität und Eigenschaften alle um ihn herum beeindruckt haben."
In Brasilien ist man durch die Bank davon überzeugt, dass es Prates in Bälde in die Nationalelf schaffen wird. Selbst die sonst eher kritischen Fans von Cruzeiro sind nach seinen erst 15 Spielen im Profi-Team schwer begeistert und bedauern seinen Abgang sehr.
- Getty Images Sport
Kaua Prates: U20-Debüt schon mit 15 Jahren
2019 wechselte Prates, der aus der Kleinstadt Montanha im Bundesstaat Espirito Santo stammt, im Alter von elf Jahren in Cruzeiros U11-Mannschaft. Er durchlief fortan alle Jugendmannschaften. Schon mit 15 debütierte er für die U20. Mit 16 gewann er mit ihr vergangenes Jahr als Stammspieler die Copa Sao Paulo, Brasiliens renommiertestes Jugendturnier und die wichtigste Bühne für die besten Talente des Landes. In gleicher Rolle siegte er zudem mit der U17 in der südamerikanischen Meisterschaft.
Das beeindruckte den 1921 gegründeten Traditionsklub dermaßen, dass er Prates bereits im September 2024 mit einem Profivertrag über drei Jahre ausstattete - der von der FIFA maximal zulässigen Laufzeit für den ersten Profi-Kontrakt; Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro für internationale Transfers inklusive.
Im Mai 2025 verhalf ihm dann Leonardo Jardim, einst jahrelanger Trainer der AS Monaco und dort Förderer von Kylian Mbappe, zu seinem Profidebüt gegen Mushuc Runa in der Copa Sudamericana (1:1). Prates hing beim Gegentreffer zwar mit drin, doch bestach als 16-Jähriger mit viel Persönlichkeit und spielte befreit auf. Und er gehörte nun in die Riege zweier Großer: Auch Legende Ronaldo sowie Vitor Roque kamen einst mit 16 zu ihrem ersten Einsatz für Cruzeiro.
- getty
Kaua Prates "eine große Bereicherung für den Verein"
"Wir haben einen 16-jährigen Jungen eingesetzt, der meiner Meinung nach mittelfristig einer der besten Außenverteidiger im brasilianischen Fußball werden kann", lobte Jardim, der sich höchstpersönlich dafür einsetzte, dass Prates dauerhaft ins Profi-Team aufgenommen wird.
Nach mehreren Kaderplätzen ohne Einwechslung in der Liga ließ er ihn zwei Monate später erstmals von der Leine. Der Wechsel des angestammten Linksverteidigers Marlon zu Gremio sowie eine Gelbsperre des Nachfolgers Kaiki verhalfen Prates zu seinem Liga-Debüt. Nach diesem 2:0-Sieg über Klub-WM-Halbfinalist Fluminense, ausgetragen im legendären Maracana-Stadion, brach der Hype um Prates endgültig los.
Der Youngster spielte nämlich eine vorzügliche Partie. "Ich gehe mit dieser Chance gut um. Ich habe gut trainiert und die Spieler geben mir viel Selbstvertrauen. Ich arbeite weiter daran, dass ich die Chance nutzen kann, wenn sie sich bietet", gab er sich bescheiden. Der erfahrene Mittelfeldspieler Lucas Silva allerdings schwärmte: "Mit seiner gezeigten Reife verdient er Anerkennung. Er hat ein großartiges Spiel gemacht und dem Druck standgehalten. Er ist bereits eine große Bereicherung für den Verein. Cruzeiro wird ihn bald verkaufen - und zwar für eine sehr hohe Summe."
- Getty Images Sport
Trainer-Lob von allen Seiten für Kaua Prates
Auch Jardim war äußerst angetan. "Er hat sich weiterentwickelt, daran besteht kein Zweifel. Mit 20 wird er noch viel besser sein. Wenn ich noch bei Monaco wäre, würde ich nicht bis zu seinem 18. Geburtstag warten, um ihn für den europäischen Fußball zu verpflichten. Ich glaube, dass er eine sehr erfolgreiche Karriere vor sich hat", sagte der Portugiese. Wie schnell er eine wichtige Rolle für den Verein spielte, zeigte sich auch an der Tatsache, dass Prates von Cruzeiro nicht für die U17-WM im vergangenen November freigegeben wurde.
Dortmund bekommt mit dem 1,84 Meter großen Prates einen Spieler, dessen Fokus auf der Defensive liegt. Seine fünf Einsätze in der U17-Nationalelf absolvierte er als Innenverteidiger. Nach jetzt drei gespielten Partien im Campeonato Mineiro, der Staatsmeisterschaft des Bundesstaats Minas Gerais, kommt Prates auf die höchste Anzahl an Zweikämpfen, gewann davon die meisten und lieferte die meisten erfolgreichen Tacklings pro Spiel.
"Er ist groß, kräftig und schnell. Damit kann er Angreifer mit der Leichtigkeit eines Innenverteidigers stoppen und sich mit der Geschwindigkeit und Dynamik eines Flügelspielers nach vorne einschalten", sagt Viana.
- IMAGO / Onzex Press e Imagens
Kaua Prates gelingt sein Debüt-Tor per Kopf
Prates bringt für sein Alter bereits eine beeindruckende Physis mit, dank der er schon sehr erfahrenen und hochkarätigen Spielern die Stirn bot. Zudem zeichnet er sich durch ein gutes Stellungs- und Kopfballspiel sowie ein exzellentes Dribbling aus. Raum für Weiterentwicklung besteht vor allem in der Offensive, um eines Tages ein kompletter Außenverteidiger zu werden.
Und dennoch war Prates für Cruzeiros erstes Tor im neuen Jahr verantwortlich - es war sein Debüt-Treffer für die Profis. Tief in der Nachspielzeit netzte er per Kopfball zum Endstand von 1:2 gegen Pouso Alegre. Trotz der Pleite lobte ihn Jardim-Nachfolger Tite, der ehemalige brasilianische Nationaltrainer: "Prates ist ein sehr guter Spieler. Er hat ein gutes Spielverständnis: sein Timing beim Spielaufbau, beim Pass, beim Dribbling. Er hat es geschafft, trotz Krämpfen bis zum Schluss durchzuspielen."
Alle vier Partien im Jahr 2026, darunter der Liga-Auftakt gegen Botafogo in der Nacht zum Freitag, bestritt der als sehr gläubig geltende Prates bislang in der Startelf und spielte 90 Minuten durch. Dass es trotz seines steilen Aufstiegs bei Cruzeiro Zeit brauchen wird, sich an das Spiel und das Umfeld in Dortmund zu gewöhnen, ist in diesem Alter selbstverständlich.
"Die Zukunft sieht vielversprechend für ihn aus. Wenn ihm Niko Kovac dabei hilft, sich zu einer Mischung aus Reals Ferland Mendy und Savinho von Man City zu entwickeln - also seine Defensivfähigkeiten zu perfektionieren und gleichzeitig offensiv gefährlich, schnell und dribbelstark zu sein -, kann er im europäischen Fußball durchaus erfolgreich sein", urteilt Viana.
Kaua Prates: Seine Zahlen für Cruzeiro
- Pflichtspiele: 15
- Minuten: 878
- Tore: 1
- Vorlagen: 0
- Gelbe Karten: 1