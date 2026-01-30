"Er ist eine defensive Bestie!" Ein BVB-Neuzugang teilt eine Gemeinsamkeit mit Ronaldo

Offiziell verkündet hat die Borussia den Transfer noch nicht, doch der Deal mit Cruzeiro Belo Horizonte ist längst in trockenen Tüchern. Dortmunds Interesse an Prates reicht eine Weile zurück. Bereits 2025 gab man ein erstes Angebot über rund acht Millionen Euro ab. Das wurde ebenso abgelehnt wie die zweite Offerte vor gut zwei Wochen. Schließlich einigte man sich auf eine Ablösesumme von zwölf Millionen Euro inklusive Boni.

Der BVB bekommt mit Prates "eine defensive Bestie", wie es der brasilianische Sportjournalist Joaquim Viana bei SPOX ausdrückt. Im vergangenen Oktober kürte die englische Zeitung The Guardian Prates zu einem der 60 besten Nachwuchsspieler der Welt und schrieb: "Linksverteidiger, Innenverteidiger oder Flügelspieler: Kaua Prates ist eines der Juwelen des brasilianischen Fußballs, dessen Qualität und Eigenschaften alle um ihn herum beeindruckt haben."

In Brasilien ist man durch die Bank davon überzeugt, dass es Prates in Bälde in die Nationalelf schaffen wird. Selbst die sonst eher kritischen Fans von Cruzeiro sind nach seinen erst 15 Spielen im Profi-Team schwer begeistert und bedauern seinen Abgang sehr.