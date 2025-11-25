Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hält eine Nominierung von FC Bayerns Lennart Karl für das DFB-Team nach den starken Leistungen des Youngsters für gerechtfertigt. Damit würde der 17-Jährige automatisch auch ein heißer Kandidat für einen Kader-Platz bei der Weltmeisterschaft im kommenden Sommer.
"Er ist ein ganz großer Kandidat": Mega-Talent des FC Bayern soll mit zur WM
Lennart Karl nicht im DFB-Team?: "Es gibt da gar keine Argumente"
Die Diskussion, ob eine Nominierung Karls zu früh komme, kann Matthäus gar nicht verstehen. "Es gibt da gar keine Argumente", sagte er bei Sky. "Wenn ich was erreichen kann, muss ich den Weg auch gerade gehen", ergänzte er.
Grundsätzlich forderte Matthäus, die Talente früher zu bringen und ihnen mehr Verantwortung zu übertragen. "Wir haben immer Angst, junge Spieler zu fördern - und das ist das Problem in Deutschland. Lasst sie doch los, lasst sie!", meinte er und fügte hinzu: "Es gibt nie zu früh aufsteigen und es gibt nie zu früh Nationalmannschaft."
Der 64-Jährige befand, dass Karl nicht nur im DFB-Team debütieren solle, sondern auch bei der WM eine wichtige Rolle spielen könne: "Er ist ein ganz großer Kandidat, weil solche Spieler, die was Besonderes haben, sind grade bei so einem Turnier gefragt. Diese Straßenfußballer, die sich nicht nur in ein System reinzwingen lassen, sondern auch das machen, was sie in dem Moment riechen und fühlen", sagte Matthäus.
- Getty Images Sport
FC Bayerns Lennart Karl will "schauen, was Julian macht"
Während der vergangenen Länderspiele war Karl noch zur deutschen U21 geschickt worden, für die er debütierte und zwei Spiele machte, in denen ihm drei Tore gelangen. Dass er mit seinen Auftritten auch ein heißer Kandidat für die A-Nationalmannschaft ist, war ihm aber auch klar: "Dann muss ich schauen, was Julian macht. Daher hoffe ich, dass es klappt", sagte er nach dem 6:2 in der Bundesliga gegen Freiburg mit Blick auf Bundestrainer Nagelsmann. "Oder es wird halt wieder die U21 wie letztes Mal", schob er hinterher.
Die Saison 25/26 von Lennart Karl beim FC Bayern München:
Spiele 16 Spielminuten 576 Tore 3 Assists 2