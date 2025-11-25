"Er ist ein ganz großer Kandidat": Mega-Talent des FC Bayern soll mit zur WM

Die Diskussion, ob eine Nominierung Karls zu früh komme, kann Matthäus gar nicht verstehen. "Es gibt da gar keine Argumente", sagte er bei Sky. "Wenn ich was erreichen kann, muss ich den Weg auch gerade gehen", ergänzte er.

Grundsätzlich forderte Matthäus, die Talente früher zu bringen und ihnen mehr Verantwortung zu übertragen. "Wir haben immer Angst, junge Spieler zu fördern - und das ist das Problem in Deutschland. Lasst sie doch los, lasst sie!", meinte er und fügte hinzu: "Es gibt nie zu früh aufsteigen und es gibt nie zu früh Nationalmannschaft."

Der 64-Jährige befand, dass Karl nicht nur im DFB-Team debütieren solle, sondern auch bei der WM eine wichtige Rolle spielen könne: "Er ist ein ganz großer Kandidat, weil solche Spieler, die was Besonderes haben, sind grade bei so einem Turnier gefragt. Diese Straßenfußballer, die sich nicht nur in ein System reinzwingen lassen, sondern auch das machen, was sie in dem Moment riechen und fühlen", sagte Matthäus.