Borussia Dortmund ist mit Daniel Svensson ein Volltreffer gelungen. Der Musterschüler könnte der Auftakt eines Umdenkens beim BVB sein.

Sachen gibt's: Fast auf den Tag genau drei Jahre war es her, da erzielte Daniel Svensson Ende April 2022 bei Tabellenführer Viborg FF sein erstes Tor für den FC Nordsjaelland - per Kopf. Es war der Treffer zum 1:1-Endstand in der 84. Minute. Im April 2025 schließlich traf er erstmals für Borussia Dortmund - auch per Kopf. Das 3:1 des Linksverteidigers im Heimspiel gegen Gladbach bescherte einen wichtigen Zwei-Tore-Vorsprung, den sich der BVB nicht mehr nehmen ließ.