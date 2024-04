Ein TV-Experte hat ein Loblied auf Manchester Citys Kevin De Bruyne angestimmt. Er sei besser als zwei Legenden der Premier League.

Nach der starken Leistung im Duell gegen Brighton & Hove Albion am Donnerstagabend hat sich TV-Experte Jamie Redknapp in den höchsten Tönen zu Kevin De Bruyne von Manchester City geäußert. Der 50-jährige Redknapp, der einst zwischen 1991 und 2002 für den FC Liverpool auflief, ging sogar so weit, den Belgier besser als die Premier-League-Legenden Steven Gerrard, Frank Lampard und Yaya Touré zu nennen.