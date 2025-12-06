Wie die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport schreibt, soll der Trainer der Königlichen den türkischen Nationalspieler auf einem sehr persönlichen Weg kontaktiert haben. Demnach schrieb Alonso Yildiz eine WhatsApp-Nachricht, um ihn davon zu unterrichten, dass Real Madrid sehr an einer Verpflichtung interessiert sei.
Er ist der absolute Wunschkandidat bei Real Madrid! Xabi Alonso soll auf äußerst kuriose Art und Weise Kontakt zu ehemaligem Talent des FC Bayern aufgenommen haben
Vertragsgespräche zwischen Yildiz und Juve auf Eis
Dass Alonso ein großer Fan des 20-Jährigen ist, ist bekannt. Starberater Giovanni Branchini erklärte vor einigen Wochen in einem Interview, dass der Real-Coach dazu bereit sei, fast jeden seiner Stars abzugeben, um Yildiz nach Madrid zu lotsen. Lediglich Kylian Mbappe gelte in Spaniens Hauptstadt als unverkäuflich.
Ursprünglich hatte sich bei Yildiz eine Vertragsverlängerung bei seinem Klub Juventus Turin abgezeichnet, die Gespräche gerieten zuletzt allerdings ins Stocken. Diversen Medienberichten zufolge sind sich beide Seiten uneinig über die finanzielle Ausgestaltung eines neuen Arbeitsvertrages.
Demnach sollen Yildiz und sein Team bei Vertragsunterschrift eine Anpassung seines Gehalts auf fünf bis sechs Millionen Euro fordern, was Juventus allerdings zu viel ist. Dem Vernehmen nach kassiert der 20-Jährige derzeit gerade einmal 1,5 Millionen Euro pro Jahr - deutlich weniger als Turins Spitzenverdiener Dusan Vlahovic (rund zwölf Millionen Euro jährlich) - in Italien werden alle Gehaltszahlungen in der Regel netto gerechnet.
Auch Arsenal und Chelsea an Yildiz interessiert
Ein kürzliches Treffen zwischen dem neuen Juventus-CEO Damien Comolli und den Vertretern von Yildiz endete ohne eine Einigung. Zwar gab man sich in der Öffentlichkeit gelassen, hinter verschlossenen Türen soll die Frustration jedoch groß sein, erneut zu keiner Übereinkunft gekommen zu sein.
Obwohl der Vertrag des Türken beim italienischen Rekordmeister noch bis 2029 datiert ist, scheint ein Transfer im Sommer mittlerweile nicht mehr unwahrscheinlich. Im Falle eines Weggangs nach dieser Saison wollte Juve eine Ablöse in Höhe von 100 Millionen Euro für Yildiz fordern.
Dabei mangelt es wohl auch nicht an zahlkräftigen Interessenten. Neben Real sollen die beiden Londoner Spitzenklubs Arsenal und Chelsea ein Auge auf den 20-Jährigen geworfen haben.
Kenan Yildiz bei Juventus: Seine Zahlen
- Einsätze: 102
- Tore: 21
- Assists: 16
- Gelbe Karten: 6
- Rote Karten: 1
- Titel: 1