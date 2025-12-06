Er ist der absolute Wunschkandidat bei Real Madrid! Xabi Alonso soll auf äußerst kuriose Art und Weise Kontakt zu ehemaligem Talent des FC Bayern aufgenommen haben

Dass Alonso ein großer Fan des 20-Jährigen ist, ist bekannt. Starberater Giovanni Branchini erklärte vor einigen Wochen in einem Interview, dass der Real-Coach dazu bereit sei, fast jeden seiner Stars abzugeben, um Yildiz nach Madrid zu lotsen. Lediglich Kylian Mbappe gelte in Spaniens Hauptstadt als unverkäuflich.

Ursprünglich hatte sich bei Yildiz eine Vertragsverlängerung bei seinem Klub Juventus Turin abgezeichnet, die Gespräche gerieten zuletzt allerdings ins Stocken. Diversen Medienberichten zufolge sind sich beide Seiten uneinig über die finanzielle Ausgestaltung eines neuen Arbeitsvertrages.

Demnach sollen Yildiz und sein Team bei Vertragsunterschrift eine Anpassung seines Gehalts auf fünf bis sechs Millionen Euro fordern, was Juventus allerdings zu viel ist. Dem Vernehmen nach kassiert der 20-Jährige derzeit gerade einmal 1,5 Millionen Euro pro Jahr - deutlich weniger als Turins Spitzenverdiener Dusan Vlahovic (rund zwölf Millionen Euro jährlich) - in Italien werden alle Gehaltszahlungen in der Regel netto gerechnet.