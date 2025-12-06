Der ehemalige Premier-League-Profi Craig Burley hat scharfe Kritik an Virgil van Dijk vom FC Liverpool geäußert.
"Er ist das Sinnbild für das, was in dieser Saison falsch läuft": Drastische Kritik an Star des FC Liverpool
"Ich habe die Schnauze voll, dass immer nur Mo Salah, Florian Wirtz oder die Neuen im Mittelfeld kritisiert werden. Van Dijk ist das Sinnbild für das, was in dieser Saison falsch läuft", schimpfte Burley beim US-Sender ESPN.
Als Beispiel nahm der schottische Ex-Nationalspieler das Gegentor zum 1:1 gegen den AFC Sunderland am vergangenen Mittwochabend. Dort hatte van Dijk zunächst einen Fehlpass in die Füße des Gegners gespielt und im Anschluss den Schuss von Chemsdine Talbi unhaltbar ins Tor abgefälscht. "Er macht alles falsch. Pass schlampig, kein Zugriff, dreht sich beim Schuss weg wie ein Feigling", sagte Burley.
Dass im Gegenzug andere LFC-Profis den Kopf hinhalten müssten, findet er nicht richtig: "Es ist einfach verrückt. Jeder bekommt sein Fett weg - nur van Dijk nicht. Dabei ist er hinten genauso schwach wie alle anderen."
Van Dijk spielte bislang in jeder Partie
Der 34-jährige Niederländer stand in jedem Premier-League-Spiel der laufenden Saison über die volle Spielzeit auf dem Rasen. Wettbewerbsübergreifend kommt van Dijk auf 20 Pflichtspieleinsätze, in denen er zwei Tore erzielen konnte.
Die Reds waren mit fünf Siegen in die laufende Premier-League-Saison gestartet, von den folgenden neun Spielen konnte man allerdings nur zwei gewinnen, weshalb man vom ersten auf den mittlerweile neunten Tabellenplatz abgestürzt ist. Auf Spitzenreiter Arsenal fehlen bereits elf Punkte.
Allerdings kann Liverpool mit einem Sieg am Samstagabend gegen Leeds United auf acht Zähler heranrücken. Die Gunners hatten zuvor ihr Spiel gegen Aston Villa überraschend mit 1:2 verloren.
FC Liverpool: Spielplan der Reds
- 6. Dezember: Leeds United (Premier League)
- 9. Dezember: Inter Mailand (Champions League)
- 13. Dezember: Brighton & Hove Albion (Premier League)