"Er ist das Sinnbild für das, was in dieser Saison falsch läuft": Drastische Kritik an Star des FC Liverpool

"Ich habe die Schnauze voll, dass immer nur Mo Salah, Florian Wirtz oder die Neuen im Mittelfeld kritisiert werden. Van Dijk ist das Sinnbild für das, was in dieser Saison falsch läuft", schimpfte Burley beim US-Sender ESPN.

Als Beispiel nahm der schottische Ex-Nationalspieler das Gegentor zum 1:1 gegen den AFC Sunderland am vergangenen Mittwochabend. Dort hatte van Dijk zunächst einen Fehlpass in die Füße des Gegners gespielt und im Anschluss den Schuss von Chemsdine Talbi unhaltbar ins Tor abgefälscht. "Er macht alles falsch. Pass schlampig, kein Zugriff, dreht sich beim Schuss weg wie ein Feigling", sagte Burley.

Dass im Gegenzug andere LFC-Profis den Kopf hinhalten müssten, findet er nicht richtig: "Es ist einfach verrückt. Jeder bekommt sein Fett weg - nur van Dijk nicht. Dabei ist er hinten genauso schwach wie alle anderen."