Er hofft auf eine spektakuläre Rückkehr! Ein ehemaliger Seuchenvogel des FC Bayern ist plötzlich in der Form seines Lebens

Tolisso ist, wenn körperlich fit, ein Mittelfeldspieler wie ihn sich jeder Trainer wünscht. Er verfügt über Offensiv- und Defensivqualitäten, ist flexibel einsetzbar und auch torgefährlich. Angesichts von personellen Engpässen kam er in dieser Saison schon häufiger als offensiver Mittelfeldspieler oder sogar als "falsche Neun" zum Einsatz - und konnte überall überzeugen.

Das war nicht immer so: "Nach meiner Rückkehr von Bayern hatte ich mich etwas verloren, denn ich wollte zu viele Dinge auf einmal machen. Ich habe mehr an die Mannschaft als an mich selbst gedacht", verriet er auf dem Youtube-Kanal Free FOOT in einem Gespräch mit Ludovic Giuly, 2004 Champions-League-Finalist mit AS Monaco und 2006 CL-Sieger mit dem FC Barcelona. Als der Klub nach einem katastrophalen Saisonstart 2023 sogar dem Abstieg entgegen zu taumeln drohte, ging Tolisso die Situation sichtlich nahe.

Er sei anfangs mit den hohen Erwartungen an ihn aufgrund seiner Vergangenheit als Champions-League-Sieger und Weltmeister nicht so gut zurechtgekommen. Auch mit der Position fremdelte er zunächst, unter Laurent Blanc spielte er oft direkt vor der Abwehr. Am wohlsten fühle er sich jedoch in einer offensiveren Rolle, am liebsten auf der "Acht", verrät Tolisso. "Ich bin jetzt nicht mehr so stark am Spielaufbau beteiligt wie früher", erklärt er.

Zudem scheint Tolisso mental gereift zu sein – und körperlich so stark wie lange nicht. Er arbeite täglich mit den vom Klub zur Verfügung gestellten Physiotherapeuten und Ärzten, und habe auch die Hilfe eines Mentaltrainers in Anspruch genommen, erzählte der 31-Jährige auf einer Pressekonferenz nach seinem Dreierpack gegen Maccabi. Er sei aktuell auch stärker als zu seiner Bayern-Zeit: "Mein Spiel entwickelt sich weiter, ich werde älter, gewinne an Erfahrung. Es stimmt, ich spüre, dass ich aktuell in der besten Form meiner Karriere bin."