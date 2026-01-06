Corentin TolissoGetty Images
Er hofft auf eine spektakuläre Rückkehr! Ein ehemaliger Seuchenvogel des FC Bayern ist plötzlich in der Form seines Lebens

Der einstige Rekordeinkauf Corentin Tolisso konnte sich beim FC Bayern nie vollends durchsetzen. Bei Olympique Lyon ist er nun jedoch in der Form seines Lebens. Auch über eine Rückkehr ins Nationalteam wird diskutiert.

Mit Rekordtransfers ist es so eine Sache: Nicht gerade selten können diese die hohen Erwartungen nicht erfüllen, während günstiger erworbene Spieler durchstarten. So verpflichtete etwa der FC Augsburg im Sommer 2021 mit dem damals 18 Jahre alten US-Amerikaner Ricardo Pepi für die bis heute unerreichte Summe von rund 16 Millionen Euro ein vermeintliches Sturmjuwel. Dieser, inzwischen bei PSV Eindhoven, erzielte für seinen neuen Klub jedoch kein einziges Tor. 

Auch der FC Bayern München kann ein Lied davon singen: Lucas Hernandez, 2019 von Atletico Madrid geholt, nahm nie den Status als unumstrittener Abwehrchef ein, den man aufgrund der damaligen Rekord-Ablösesumme von 80 Millionen Euro hätte erwarten können. Ähnlich lief es bei seinem Vorgänger mit dem "Rekord"-Stempel: Im Sommer 2017 gaben die Münchner 41,5 Millionen Euro für den französischen Mittelfeldspieler Corentin Tolisso von OIympique Lyon aus. In fünf Jahren in München gewann "Coco" zwar zahlreiche Titel, darunter 2020 auch die Champions League. Er wurde jedoch von vielen schweren Verletzungen ausgebremst und war daher nur selten absolut gesetzt.

  • Corentin Tolisso nach Stolperstart bei Lyon in der Form seines Lebens

    Auch nach seiner Rückkehr zu seinem Heimatverein nach Lyon 2022 lief es für ihn zunächst nicht allzu rund. Im Herbst seiner Karriere befindet er sich nun jedoch in der Form seines Lebens. Tolisso ist seit längerem verletzungsfrei, Kapitän und aktuell mit sieben Treffern in allen Wettbewerben zweitbester Torschütze seines Teams.

    Der inzwischen 31 Jahre alte Franzose hat maßgeblichen Anteil daran, dass OL nach einer vor allem neben dem Platz sehr turbulent verlaufenen Vorsaison bisher erstaunlich stabil auftritt. Der siebenmalige Meister führt die Tabelle der Europa League an und befindet sich in der Ligue 1 auf Rang fünf. Der Rückstand auf den Tabellendritten aus Marseille beträgt nur zwei Punkte, das internationale Geschäft ist also allemal drin und selbst eine Qualifikation für die Champions League erscheint nicht unrealistisch.

  FBL-FRA-LIGUE1-LYON-TOULOUSE

    Olympique Lyon: Radikaler Umbruch nach Beinahe-Zwangsabstieg

    Dabei hat OL sehr unruhige Zeiten hinter sich. In der vergangenen Spielzeit sah es lange danach aus, als müsse der Klub wegen Verstößen gegen Finanzauflagen den Zwangsabstieg in die Ligue 2 antreten. Im Juni 2025 trat der bisherige Klubpräsident John Textor deshalb zurück und verkaufte zudem seine Anteile am Premier-League-Team Crystal Palace. Die Berufung des Klubs bei der der Finanzaufsichtsbehörde DNCG hatte Erfolg, allerdings forderte das Berufungskomitee  eine Regulierung der Gehälter und der Transferausgaben.

    Der Klub, bei dem seit Sommer 2025 Michael Gerlinger – von 2005 bis 2023 für den FC Bayern tätig (hier im SPOX-Interview) – als Generaldirektor das Sagen hat, musste einen Sparkurs fahren. Einige namhafte Spieler wurden abgegeben, etwa Kreativspieler Rayan Cherki (21, Manchester City/36,5 Millionen Euro), Stürmer Georges Mikautadze (24, FC Villareal/31 Millionen), Torwart Lucas Perri (Leeds United/16 Millionen), der damalige Kapitän und beste Torschütze Alexandre Lacazette (34, Neom SC, Saudi-Arabien/ablösefrei) sowie die Mittelfeld-Routiniers Jordan Veretout (32, Al-Arabi SC, Katar/500.000 Euro) und Nemanja Matic (37, Sassuolo Calcio/ablösefrei).

  • Tolisso bei Olympique Lyon unersetzbar: "Ich wechsle ihn nur aus, wenn ich es für vertretbar halte"

    Auch um Tolisso gab es Wechselgerüchte, so galten etwa Manchester United und Atletico Madrid als interessiert. Richtig konkret wurde es jedoch nicht, auch weil der etwa 45 Kilometer westlich von Lyon geborene Tolisso trotz der schwierigen Situation keine Anstalten machte, seinen Heimat- und Herzensverein verlassen zu wollen. Schon zuvor soll er Angebote aus Saudi-Arabien und der Türkei abgelehnt haben. Tolisso wechselte bereits als Zwölfjähriger in die Jugendabteilung von OL, durchlief dort alle Mannschaften und spielte im Profibereich bis auf sein Gastspiel beim deutschen Rekordmeister für keinen anderen Verein.

    Nach zwei, auch verletzungsbedingt durchwachsenen Jahren konnte Tolisso bereits in der Vorsaison überzeugen. In 46 Einsätzen gelangen ihm zehn Tore und neun Assists, er ging als Führungsspieler stets voran. Im Sommer übernahm er dann von Klub-Legende Lacazette die Kapitänsbinde – und ist seitdem wichtiger denn je. "Er ist der Teamleader, ein sehr intelligenter Spieler mit vielen Qualitäten. Er ist immer enorm wichtig für uns", sagt sein Trainer Paulo Fonseca, der wegen einer Schiedsrichter-Attacke fast die komplette Hinrunde von der Tribüne aus erleben musste. In 16 von 17 Spielen führte Kapitän Tolisso sein Team von Beginn an aufs Feld, auch bei seinen vier Europa-League-Einsätzen stand er jeweils in der Startelf. 

    "Vielleicht sollte ich ihm etwas mehr Pausen gönnen, aber ich wechsle ihn nur aus, wenn ich es für vertretbar halte", sagt Fonseca. So wie beim 6:0-Erfolg gegen Maccabi Tel Aviv Ende November, als Tolisso erstmals in seiner Karriere drei Treffer in einem Spiel erzielte – und beim Stand von 5:0 ausnahmsweise schon nach knapp einer Stunde unter die Dusche durfte.

  FBL-EUR-C3-MACCABI-LYON

    Tolisso über schwierige Zeit beim FC Bayern: "Ich hatte mich etwas verloren"

    Tolisso ist, wenn körperlich fit, ein Mittelfeldspieler wie ihn sich jeder Trainer wünscht. Er verfügt über Offensiv- und Defensivqualitäten, ist flexibel einsetzbar und auch torgefährlich. Angesichts von personellen Engpässen kam er in dieser Saison schon häufiger als offensiver Mittelfeldspieler oder sogar als "falsche Neun" zum Einsatz - und konnte überall überzeugen.

    Das war nicht immer so: "Nach meiner Rückkehr von Bayern hatte ich mich etwas verloren, denn ich wollte zu viele Dinge auf einmal machen. Ich habe mehr an die Mannschaft als an mich selbst gedacht", verriet er auf dem Youtube-Kanal Free FOOT in einem Gespräch mit Ludovic Giuly, 2004 Champions-League-Finalist mit AS Monaco und 2006 CL-Sieger mit dem FC Barcelona. Als der Klub nach einem katastrophalen Saisonstart 2023 sogar dem Abstieg entgegen zu taumeln drohte, ging Tolisso die Situation sichtlich nahe.

    Er sei anfangs mit den hohen Erwartungen an ihn aufgrund seiner Vergangenheit als Champions-League-Sieger und Weltmeister nicht so gut zurechtgekommen. Auch mit der Position fremdelte er zunächst, unter Laurent Blanc spielte er oft direkt vor der Abwehr. Am wohlsten fühle er sich jedoch in einer offensiveren Rolle, am liebsten auf der "Acht", verrät Tolisso. "Ich bin jetzt nicht mehr so stark am Spielaufbau beteiligt wie früher", erklärt er. 

    Zudem scheint Tolisso mental gereift zu sein – und körperlich so stark wie lange nicht. Er arbeite täglich mit den vom Klub zur Verfügung gestellten Physiotherapeuten und Ärzten, und habe auch die Hilfe eines Mentaltrainers in Anspruch genommen, erzählte der 31-Jährige auf einer Pressekonferenz nach seinem Dreierpack gegen Maccabi. Er sei aktuell auch stärker als zu seiner Bayern-Zeit: "Mein Spiel entwickelt sich weiter, ich werde älter, gewinne an Erfahrung. Es stimmt, ich spüre, dass ich aktuell in der besten Form meiner Karriere bin."

  • Tolisso vor Rückkehr in die französische Nationalmannschaft?

    In der französischen Fußball-Öffentlichkeit wird der 31-Jährige seit Monaten mit Lob überhäuft. Immer häufiger muss sich auch Nationaltrainer Didier Deschamps die Frage gefallen lassen, warum er Tolissos konstant starken Leistungen bisher nicht belohnt hat. Tolisso zählte 2018 als Ergänzungsspieler zum Weltmeister-Kader, stand damals im ersten Gruppenspiel gegen Australien sowie im Viertelfinale gegen Uruguay sogar in der Startelf. Seit seiner Rückkehr nach Frankreich wurde er allerdings nicht mehr nominiert, seine letzte Einladung erfolgte im September 2021.

    Dass Deschamps zunächst betonte, auf jüngere Spieler setzen zu wollen, dann aber im Herbst den 32-jährigen Florian Thauvin vom Überraschungsteam RC Lens und den bereits 34 Jahre alten und inzwischen in Saudi-Arabien aktiven N'Golo Kante nominierte, sorgte besonders bei den Lyon-Fans für viel Verdruss.

  France v Croatia - 2018 FIFA World Cup Russia Final

    Tolissos letzte Karrierezielke: "Ich habe zwei Träume!"

    Tolisso selbst betont, er habe die Hoffnung auf ein Comeback noch nicht aufgegeben. "Wenn ich zurückkehren würde, wäre ich sehr stolz auf mich, denn ich wüsste, dass es bis dahin sehr, sehr kompliziert war. Ich weiß, dass nicht viele an mich geglaubt haben – außer mir selbst. Ich habe immer an mich geglaubt, wenn es also wirklich klappen würde, wäre es eine schöne Revanche", verriet er im Gespräch mit Giuly bei Free FOOT.

    Wohl mindestens genau so wichtig aber wäre es für ihn, als Kapitän seines Heimatvereins einen Pokal in Händen zu halten. Tolisso sagt: "Ich habe zwei Träume: Der eine ist es, mit Olympique Lyon einen Titel zu gewinnen. Den anderen behalte ich für mich."

  • Corentin Tolisso: Leistungstdaten und Statistiken beim FC Bayern, Lyon und Frankreich

    • Olympique Lyon: 291 Spiele, 49 Tore, 30 Vorlagen
    • FC Bayern: 118 Spiele, 21 Tore, 15 Vorlagen
    • Frankreich: 28 Spiele, 2 Tore, 3 Vorlagen
