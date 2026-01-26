Er hielt den Punkt kurz vor Schluss fest! Last-Minute-Remis und Dramatik bei Debüt von Marc-Andre ter Stegen

Ter Stegen, nach seinem Wechsel vom FC Barcelona am Montagabend direkt in der Startelf, war beim Gegentor machtlos und hielt den Punkt kurz vor dem Ende mit einer Parade fest.

Für Getafe traf Luis Vazquez (59.), der ter Stegen aus kurzer Distanz nach einer scharfen Hereingabe keine Chance ließ - es war der erste Schuss auf das Tor des DFB-Keepers. Kurz vor dem Schlusspfiff glich Girona nach großer Druckphase durch Vitor Reis doch noch aus (90.+4).

Girona startete durchaus vielversprechend in die Partie, verzeichnete in der ersten Halbzeit ein spielerisches Übergewicht und setzte sich in Getafes Hälfte fest. Allerdings fand Girona keine Räume. Einzig Thomas Lemar traf mit einem satten Distanzschuss die Latte (25.).