"Er hat sogar echt kacke gespielt": Weltmeister würdigt Leistung von Lamine Yamal bei Sieg des FC Barcelona gegen Frankfurt

Im Anschluss an den 2:1-Sieg des FC Barcelona gegen die SGE geriet Kramer in seiner Funktion als Experte bei Amazon Prime Video bei Yamal ins Schwärmen: "Mir hat Lamine Yamal heute sehr gut gefallen und nicht, weil er heute gut gespielt hat. Er hat für seine Verhältnisse sogar echt kacke gespielt."
Kramer: "Kann er Messi ablösen oder nicht"
Exemplarisch für den dennoch gelungenen Auftritt des 18-Jährigen stehe laut dem ehemaligen Bundesligaprofi eine Szene aus der 56. Minute, als Yamal nach einem Foul an Frankfurts Nathaniel Brown von Schiedsrichter Davide Massa mit einer Gelben Karte bedacht wurde.
"Mir hat eine ganz banale Szene total gut gefallen, als er sich die Gelbe Karte geholt hat. Einfach ein bisschen Willen zeigen, hinterherlaufen und grätschen. Ich finde, in diesen Momenten war er heute da", so Kramer. Allerdings: Es war bereits Yamals dritte Verwarnung im laufenden Wettbewerb, für das nächste CL-Duell gegen Slavia Prag am 21. Januar 2026 wird er deshalb fehlen.
Weiter lobte Kramer: "Seine Karriere ist jetzt schon in Stein gemeißelt. Es geht nur darum, kann er Messi ablösen oder nicht? Ich wünsche ihm, dass er so weitermacht, wie er heute gespielt hat."
Barcelona und Yamal noch mit Chancen auf die Top 8
Yamal hatte gegen Frankfurt den Assist zum 2:1 durch Rechtsverteidiger Joules Kounde beigesteuert. Zuvor hatten die Katalanen lange Zeit zurückgelegen, nachdem Ansgar Knauff die SGE früh in Führung gebracht hatte. Bereits den Treffer zum 1:1 hatte Kounde erzielt.
Mit nun zehn Punkten aus sechs Spielen hat Barcelona noch alle Chancen, unter die besten acht Mannschaften zu kommen und sich dadurch direkt für das Achtelfinale zu qualifizieren. Frankfurt hingegen zittert nach der vierten Niederlage im sechsten Spiel um das Weiterkommen in der Königsklasse.
Champions League: Die aktuelle Top 8
Platz Verein Spiele Torverhältnis Punkte 1 FC Arsenal 5 14:1 15 2 FC Bayern 6 18:7 15 3 Atalanta Bergamo 6 8:6 13 4 PSG 5 19:8 12 5 Inter Mailand 6 12:4 12 6 Real Madrid 5 12:5 12 7 Atletico Madrid 6 15:12 12 8 FC Liverpool 6 11:8 12