"Er hat sogar echt kacke gespielt": Weltmeister würdigt Leistung von Lamine Yamal bei Sieg des FC Barcelona gegen Frankfurt

Exemplarisch für den dennoch gelungenen Auftritt des 18-Jährigen stehe laut dem ehemaligen Bundesligaprofi eine Szene aus der 56. Minute, als Yamal nach einem Foul an Frankfurts Nathaniel Brown von Schiedsrichter Davide Massa mit einer Gelben Karte bedacht wurde.

"Mir hat eine ganz banale Szene total gut gefallen, als er sich die Gelbe Karte geholt hat. Einfach ein bisschen Willen zeigen, hinterherlaufen und grätschen. Ich finde, in diesen Momenten war er heute da", so Kramer. Allerdings: Es war bereits Yamals dritte Verwarnung im laufenden Wettbewerb, für das nächste CL-Duell gegen Slavia Prag am 21. Januar 2026 wird er deshalb fehlen.

Weiter lobte Kramer: "Seine Karriere ist jetzt schon in Stein gemeißelt. Es geht nur darum, kann er Messi ablösen oder nicht? Ich wünsche ihm, dass er so weitermacht, wie er heute gespielt hat."