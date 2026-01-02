Er hat schon weit über 1.000 Einsätze auf dem Buckel! 45-jähriger Weltrekordler bekommt neuen Vertrag

Fabio, seit vier Jahren Stammtorhüter beim Traditionsklub aus Rio de Janeiro, hatte im vergangenen August die alte Bestmarke des englischen Schlussmanns Peter Shilton (1390 Spiele) übertroffen.

Mit Fluminense hatte er 2023 die kontinentale Copa Libertadores gewonnen, er schaffte es mit seinen Leistungen bei der Klub-WM im vergangenen Sommer in den USA sogar in die Vorauswahl für den FIFA-Welttorhüter 2025.