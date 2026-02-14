Die Arme flogen rauf und runter - wie ein Vogel flatterte Leon Goretzka vor der Fankurve des FC Bayern umher. Mit diesem ungewöhnlichen Jubel zelebrierte Goretzka seinen Treffer zum abschließenden 3:0 beim Münchner Sieg gegen Werder Bremen. In den sozialen Netzwerken und Medien begann sofort ein Rätselraten über die Bedeutung, ehe Goretzka im Sky-Interview nach Abpfiff aufklärte.
"Er hat mitgetanzt auf der Bank": Leon Goretzka verrät die Hintergründe zu seinem ungewöhnlichen Jubel beim Sieg des FC Bayern
Mit dem Jubel wollte er nicht etwa seinen bevorstehenden Abflug aus München thematisieren. Sondern seine Golf-Leidenschaft, die er mit Teamkollege Josip Stanisic teilt. "Das ist der sogenannte Birdie-Tanz, den ich da aufführe", berichtete Goretzka. Vor dem Spiel habe er mit Stanisic ausgemacht: "Wenn einer von uns heute ein Tor macht, dann tanzen wir den zusammen." Stanisic war zum Zeitpunkt des Treffers zwar schon ausgewechselt. "Aber er hat mitgetanzt auf der Bank."
Birdie bedeutet im Golf, dass ein Spieler eine Bahn eins unter Par absolviert - also einen Schlag weniger braucht als die Bahnvorgabe. Umgemünzt auf den Fußball war Goretzkas Treffer sogar deutlich besser als ein Birdie, seine Schussposition hatte schließlich nur einen xG-Wert von 0,11. Fast zehn unter Par!
Zu bejubeln hatte Goretzka in Bremen aber nicht nur sein zweites Saisontor, sondern eine generell starke Leistung. Der 31-jährige Mittelfeldspieler gefiel mit körperlicher Präsenz und offensiven Impulsen. Harry Kanes 2:0 leitete er mit einem hohen Ballgewinn ein. Seine fünf abgefangenen Bälle waren einsamer Bestwert beim FC Bayern, genau wie seine Passquote von rund 97 Prozent.
Vincent Kompany: "Leon hat sehr, sehr gut trainiert"
Eine wohltuende Abwechslung in einer für Goretzka insgesamt enttäuschenden Saison. Aleksandar Pavlovic spielte sich als Joshua Kimmichs Nebenmann fest, Goretzka ist vor allem in den wichtigen Spielen nur Reservist. Der FC Bayern bot ihm keine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags an, Ende Januar kommunizierten beide Seiten die Trennung im Sommer.
In den ersten drei Spielen nach dieser Verkündung absolvierte Goretzka nur zehn Minuten, ehe er gegen Bremen für Pavlovic in die Startelf rückte. "Leon hat sehr, sehr gut trainiert", lobte Trainer Vincent Kompany. Überhaupt habe Goretzka laut Kompany "immer eine sehr gute Präsenz in der Kabine und auf dem Platz".
Artigerweise lobte Goretzka umgehend zurück. Trotz der von Beginn an komplizierten Konstellation zwischen den beiden habe er ein "super Verhältnis zum Trainer". Zur Erinnerung: Kompany musste Goretzka direkt nach seiner Ankunft 2024 mitteilen, dass der Klub nicht mit ihm plant und er verkauft werden soll. Goretzka beharrte damals aber auf seinen Vertrag, für Kompany kein Problem. "Er hat mir gesagt: Wenn ich meine Leistung bringe und weiter arbeite, dann kriege ich meine Chance", sagte Goretzka. "Und genau so ist es dann auch gekommen.“
Weil sich Pavlovic und Joao Palhinha im Herbst 2024 verletzten, spielte Goretzka plötzlich wieder, überzeugte und bekam auch nach der Rückkehr seiner beiden Rivalen reichlich Einsatzzeiten. Es kann sehr schnell gehen im Fußball. Mit seinem Auftritt in Bremen sendete Goretzka jedenfalls das klare Signal an Kompany: Er hat noch nicht abgeschlossen mit dem FC Bayern.
Triple und zwei Empfehlungen: Worauf es für Goretzka jetzt ankommt
In seinen letzten Monaten in München strebt Goretzka einerseits nach einem versöhnlichen Abschluss mit möglichst vielen Titeln. "Wir haben diese Saison das Gefühl, dass alles möglich ist", definierte er in Bremen das Ziel. "Triple, klar". Beim letztmaligen Dreifach-Triumph 2020 war Goretzka noch unumstrittener Stammspieler. "Ich weiß, was für eine geile Zeit das war. Wir wollen das unbedingt noch einmal erreichen - mit den Fans zusammen." Wegen der Corona-Pandemie jubelten die Münchner damals vor leeren Rängen.
Andererseits muss sich Goretzka bis Sommer gleich doppelt empfehlen. Für eine WM-Teilnahme mit der deutschen Nationalmannschaft sowie für einen neuen Klub. Bereits im Winter wollte ihn Atletico Madrid verpflichten, zudem sollen der FC Arsenal, Tottenham Hotspur und die AC Milan an ihm interessiert sein.
Leon Goretzkas Leistungsdaten in der laufenden Saison
- Bundesliga: 19 Spiele, 1202 Minuten, 2 Tore, 0 Assists
- Champions League: 6 Spiele, 61 Minuten, 0 Tore, 0 Assists
- DFB-Pokal: 4 Spiele, 102 Minuten, 0 Tore, 0 Assists
- Supercup: 1 Spiel, 90 Minuten, 0 Tore, 0 Assists