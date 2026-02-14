"Er hat mitgetanzt auf der Bank": Leon Goretzka verrät die Hintergründe zu seinem ungewöhnlichen Jubel beim Sieg des FC Bayern

Mit dem Jubel wollte er nicht etwa seinen bevorstehenden Abflug aus München thematisieren. Sondern seine Golf-Leidenschaft, die er mit Teamkollege Josip Stanisic teilt. "Das ist der sogenannte Birdie-Tanz, den ich da aufführe", berichtete Goretzka. Vor dem Spiel habe er mit Stanisic ausgemacht: "Wenn einer von uns heute ein Tor macht, dann tanzen wir den zusammen." Stanisic war zum Zeitpunkt des Treffers zwar schon ausgewechselt. "Aber er hat mitgetanzt auf der Bank."

Birdie bedeutet im Golf, dass ein Spieler eine Bahn eins unter Par absolviert - also einen Schlag weniger braucht als die Bahnvorgabe. Umgemünzt auf den Fußball war Goretzkas Treffer sogar deutlich besser als ein Birdie, seine Schussposition hatte schließlich nur einen xG-Wert von 0,11. Fast zehn unter Par!

Zu bejubeln hatte Goretzka in Bremen aber nicht nur sein zweites Saisontor, sondern eine generell starke Leistung. Der 31-jährige Mittelfeldspieler gefiel mit körperlicher Präsenz und offensiven Impulsen. Harry Kanes 2:0 leitete er mit einem hohen Ballgewinn ein. Seine fünf abgefangenen Bälle waren einsamer Bestwert beim FC Bayern, genau wie seine Passquote von rund 97 Prozent.