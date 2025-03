Nach dem sündhaft teuren Missverständnis Manchester United versucht Antony den Neuanfang in Sevilla. Teamkollege Isco ist angetan vom Brasilianer.

Nach komplizierten zweieinhalb Jahren bei Manchester United scheint Antony in Sevilla aufzublühen. Auch ein Teamkollege nutzt die Station Real Betis, um seiner Karriere wieder auf die Sprünge zu helfen. Isco hat nach vielen Jahren bei den Königlichen in Madrid in Andalusien eine neue sportliche Heimat gefunden. Der Routinier ist sehr angetan von Neuzugang Antony.