Als die Karte Kompany dann auf dem Tisch lag, hätten er und der ehemalige Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge noch einen letzten Anruf gemacht, um sich abzusichern. Bei Pep Guardiola von Manchester City, den einerseits die beiden Bayern-Granden noch bestens aus dessen Zeit beim Rekordmeister kennen und der andererseits mit Kompany als Kapitän die erfolgreichste Ära in der Geschichte der Skyblues prägte. "Pep sagte: 'Den könnt Ihr blind holen' - und das taten wir dann auch", schloss Hoeneß seine Erzählung.

Kompany, für den die Bayern sogar eine hohe Ablösesumme zahlten (10 bis 12 Millionen), erwies sich als Glücksgriff für die Münchner. Zwar holte er in seiner ersten Saison an der Seitenlinie "nur" die Meisterschale zurück nach München, allerdings machte die Mannschaft unter seiner Verantwortung spielerisch große Entwicklungsschritte nach vorne. In seine zweite Spielzeit legte Kompany mit seiner Mannschaft einen historisch guten Start hin und kassierte erst Ende November in der Champions League gegen ein herausragendes Arsenal die ersten Pflichtspielniederlage.

Kompany, so sagte es Hoeneß bereits bei der Meisterfeier im vergangenen Mai, habe dem FC Bayern "Frieden" gebracht, besonders durch seine kommunikative Art und professionelle Herangehensweise, wie Hoeneß nun nochmal betonte. "Ich möchte jetzt keine Namen nennen. Aber wir hatten ja Trainer, da hast du jede Woche nach der Pressekonferenz den Feuerlöscher holen müssen. Seitdem er da ist, müssen die Journalisten in München wieder arbeiten. Er liefert ihnen nichts außer Fußball", sagte Hoeneß.