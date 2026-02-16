"Er hat großes Talent": Jose Mourinho spricht über seinen Wunschtrainer bei Real Madrid

Mourinho sprach auch über seine Zeit in Madrid. Er betonte: "Ich habe alles für Real Madrid gegeben. Manches lief gut, manches weniger, aber ich habe mein Bestes gegeben. Wenn ein Profi alles gibt, entsteht eine Bindung, die ein Leben lang hält."

Bezogen auf eine mögliche Rückkehr als Real-Coach gab er sich jedoch zurückhaltend. "Ich will keine Gerüchte anheizen, die nicht existieren", betonte der 63-Jährige, ehe er erklärte: "Mein Vertrag bei Benfica läuft noch ein Jahr. Es gibt eine sehr einfache Ausstiegsklausel." Besagte Klausel kann nach Saisonende offenbar sowohl von ihm als auch vom Verein gezogen werden, um den Vertrag unkompliziert aufzulösen.

Mourinho hatte die Saison noch als Trainer des türkischen Spitzenklubs Fenerbahce begonnen, war dort aber nach dem Verpassen der Champions-League-Qualifikation entlassen worden. Wenig später heuerte er beim portugiesischen Rekordmeister Benfica an, der sich zuvor gegen Fenerbahce durchgesetzt hatte.

Mit seinem neuen Team liegt er in der portugiesischen Liga nur auf Platz drei, schaffte in der Champions League aber dank eines sensationellen Last-Minute-Treffers von Torhüter Anatoliy Trubin im abschließenden Spiel der Ligaphase gegen Real noch die Qualifikation für die Play-offs. Dort treffen Real und Benfica nun erneut aufeinander.