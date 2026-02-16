Benfica-Trainer Jose Mourinho wünscht sich einen Verbleib von Alvaro Arbeloa als Trainer von Real Madrid. Das sagte der Portugiese auf der Pressekonferenz vor dem Hinspiel der Champions-League-Play-offs zwischen Real und Benfica am Dienstag in Lissabon.
"Er hat großes Talent": Jose Mourinho spricht über seinen Wunschtrainer bei Real Madrid
"Ich würde Real liebend gern besiegen, aber ich wünsche mir auch, dass Arbeloa die Meisterschaft gewinnt und noch viele Jahre in Madrid bleibt, denn er hat großes Talent. Er ist ein echter Madridista und hat eine starke Persönlichkeit", sagte Mourinho.
Der ehemalige Außenverteidiger Arbeloa spielte von 2001 bis 2006 in Jugendteams und vorwiegend in der zweiten Mannschaft Real Madrid Castilla sowie von 2009 bis 2016 für den spanischen Rekordmeister. Von 2010 bis 2013 wurde er von Star-Trainer Mourinho trainiert.
Nach seinem Karriereende war er zunächst als Jugendtrainer und später als Trainer der Reserve-Mannschaft für Real tätig. Nach der Entlassung seines ehemaligen Teamkollegen Xabi Alonso übernahm er Anfang Januar die erste Mannschaft.
- AFP
Mourinho: "Ich will keine Gerüchte anheizen, die nicht existieren"
Mourinho sprach auch über seine Zeit in Madrid. Er betonte: "Ich habe alles für Real Madrid gegeben. Manches lief gut, manches weniger, aber ich habe mein Bestes gegeben. Wenn ein Profi alles gibt, entsteht eine Bindung, die ein Leben lang hält."
Bezogen auf eine mögliche Rückkehr als Real-Coach gab er sich jedoch zurückhaltend. "Ich will keine Gerüchte anheizen, die nicht existieren", betonte der 63-Jährige, ehe er erklärte: "Mein Vertrag bei Benfica läuft noch ein Jahr. Es gibt eine sehr einfache Ausstiegsklausel." Besagte Klausel kann nach Saisonende offenbar sowohl von ihm als auch vom Verein gezogen werden, um den Vertrag unkompliziert aufzulösen.
Mourinho hatte die Saison noch als Trainer des türkischen Spitzenklubs Fenerbahce begonnen, war dort aber nach dem Verpassen der Champions-League-Qualifikation entlassen worden. Wenig später heuerte er beim portugiesischen Rekordmeister Benfica an, der sich zuvor gegen Fenerbahce durchgesetzt hatte.
Mit seinem neuen Team liegt er in der portugiesischen Liga nur auf Platz drei, schaffte in der Champions League aber dank eines sensationellen Last-Minute-Treffers von Torhüter Anatoliy Trubin im abschließenden Spiel der Ligaphase gegen Real noch die Qualifikation für die Play-offs. Dort treffen Real und Benfica nun erneut aufeinander.
Alvaro Arbeloa: Statistiken als Trainer von Real Madrid
Spiele 8 Siege 6 Niederlagen 2 Torverhältnis 22:10