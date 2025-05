Die Spurs holen nach 17 Jahren mal wieder einen Titel - und ein Top-Star eines Premier-League-Konkurrenten ist höchst erstaunt.

Tottenham Hotspur hat sich am Mittwochabend in Bilbao durch ein 1:0 gegen den Premier-League-Konkurrenten Manchester United den Titel in der Europa League und damit auch die Qualifikation für die Champions League in der kommenden Saison gesichert - und Mohamed Salah vom FC Liverpool gratulierte den Spurs nicht nur zu ihrem Triumph, sondern zeigte sich aufgrund einer Prognose von Tottenham-Trainer Ange Postecoglou auch verblüfft.