Der ehemalige Bundesligaprofi Jermaine Jones hat Jobe Bellingham für dessen unglücklichen Auftritt gegen den VfB Stuttgart kritisiert.
"Er hat ein bisschen die Seuche am Schuh": Deutliche Kritik an einem Millionen-Mann des BVB
Jobe Bellingham sah beim zweiten BVB-Gegentor gegen Stuttgart nicht gut aus
Bellingham stand gegen die Schwaben erneut in der Startelf, sah aber beim zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer zum 2:2 von VfB-Angreifer Deniz Undav schlecht aus. Der Engländer verpasste es, rechtzeitig herauszurücken und hob so das Abseits auf, wodurch Undav völlig freistehend und regelkonform einschieben könnte.
- Getty Images Sport
"Der Fehler liegt ganz klar bei Bellingham"
"Er will vielleicht auf der Linie klären. Er trifft die falsche Entscheidung, wenn es vorgegeben ist rauszurücken. Ein Mitspieler schreit ihn auch an und schreit: Wir sollten rausrücken. Es ist nicht das erste Mal in dieser Saison, dass er solch einen Fehler macht. Er hat ein bisschen die Seuche am Schuh", meinte Jones diesbezüglich im 'Doppelpass' bei Sport1.
Auch Stefan Effenberg stieg in die Kritik mit ein und erklärte: "Der Fehler liegt ganz klar bei Bellingham, weil er nicht mit rausrückt. Das ist die klare Ansage. Der Einzige, der stehen bleibt, ist Bellingham."
Jobe Bellingham: Seine Zahlen beim BVB
- Einsätze: 17
- Einsatzminuten: 764
- Tore: 0
- Assists: 2
- Vertrag bis: 30. Juni 2030