Manchester City ist mit einem 2:0-Sieg gegen den Premier-League-Rivalen Brentford in das Halbfinale des Carabao Cups eingezogen. Trainer Pep Guardiola meckerte im Anschluss dennoch über Rayan Cherki, der per Traumtor die Mannschaft auf die Siegerstraße gebracht hatte.
"Er hat den Job nicht gemacht": Pep Guardiola geht Star von Manchester City trotz Traumtor öffentlich an
Cherki hatte in der ersten Hälfte mit einem spektakulären Fernschuss zur 1:0-Führung getroffen, bevor der brasilianische Stürmer Savinho in der zweiten Halbzeit zur Entscheidung traf. Beide mussten sich von ihrem Trainer im Anschluss allerdings öffentlich einiges anhören.
Nach dem Spiel sagte Guardiola gegenüber Reportern: "Ich bin sehr zufrieden mit dem Einfluss der Spieler, die von der Bank kamen." Das Lob an die Ersatzmänner kippte dann schnell in Kritik an den Torschützen: "In der zweiten Halbzeit hat Rayan Cherki den Job in der Defensive nicht gemacht - ihm fehlte die Energie, ebenso wie Savinho."
Guordiola legte nach: "Aber alle, die von der Bank kamen, waren wirklich sehr, sehr gut!"
"Was für ein Tor!" Guardiola lobt Cherkis Traumtor
Der Star-Coach lobte jedoch seinen französischen Spielmacher auch für dessen atemberaubenden Treffer. Aus 20 Metern Entfernung zirkelte er den Ball nach einer Finte an Keeper Hakon Valdimarsson vorbei in die obere Ecke. "Was für ein Tor", sagte Guardiola. "Danach hat er nicht mehr gut gespielt, aber alles davor und das Tor selbst waren fantastisch."
Weiter schwärmte Guardiola: "Selbst ein Blinder kann erkennen, dass es ein besonderes Tor war. Man muss kein Trainer sein, um zu verstehen, wie schön es war."
Premier League: City hat ein straffes Programm vor der Brust
In der Premier League empfängt City am Samstag West Ham United zum Topspiel. Das Duell mit den Hammers, die derzeit den drittletzten Rang der Tabelle belegen, bildet den Auftakt in ein straffes Programm für Manchester.
Nach dem Spiel gegen West Ham steht am 27. Dezember zum Jahresabschluss noch die Partie bei Nottingham Forest auf dem Programm. Neujahr verbringt City in Sunderland, bevor drei Tage später Chelsea im Etihad zu Gast ist.
Die "Citizens" sind aktuell mit 34 Punkten in der Premier League dem Tabellenführer Arsenal (36) dicht auf den Fersen.
Manchester City: Die nächsten Spiele
- 20.12.: Manchester City - West Ham United (Premier League)
- 27.12.: Nottingham Forest - Manchester City (Premier League)
- 1.1.: AFC Sunderland - Manchester City (Premier League)
- 4.1.: Manchester City - FC Chelsea (Premier League)