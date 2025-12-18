"Er hat den Job nicht gemacht": Pep Guardiola geht Star von Manchester City trotz Traumtor öffentlich an

Cherki hatte in der ersten Hälfte mit einem spektakulären Fernschuss zur 1:0-Führung getroffen, bevor der brasilianische Stürmer Savinho in der zweiten Halbzeit zur Entscheidung traf. Beide mussten sich von ihrem Trainer im Anschluss allerdings öffentlich einiges anhören.

Nach dem Spiel sagte Guardiola gegenüber Reportern: "Ich bin sehr zufrieden mit dem Einfluss der Spieler, die von der Bank kamen." Das Lob an die Ersatzmänner kippte dann schnell in Kritik an den Torschützen: "In der zweiten Halbzeit hat Rayan Cherki den Job in der Defensive nicht gemacht - ihm fehlte die Energie, ebenso wie Savinho."

Guordiola legte nach: "Aber alle, die von der Bank kamen, waren wirklich sehr, sehr gut!"