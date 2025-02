"Er hat bisher alles verpatzt": Ein einstiger 55-Millionen-Euro-Spieler ist auf dem Weg, zum Flop der Saison zu werden

Raheem Sterling wollte seine Karriere beim Londoner Nachbarn wieder in Schwung bringen. Doch wie bei Chelsea schwächelt er auch im Arsenal-Dress.

Liverpool, Manchester City, Chelsea und Arsenal - Raheem Sterling lief schon für vier der größten Vereine der Premier League auf. Einen ähnlichen Lebenslauf findet man nur äußerst selten.

"Es passt perfekt zu mir, bei einem Fußballverein wie diesem zu sein", sagte Sterling, nachdem er am letzten Tag des Sommertransferfensters 2024 auf Leihbasis von Chelsea zu Arsenal gewechselt war. Sterling traf erneut auf Trainer Mikel Arteta, der Pep Guardiola zwischen 2017 und 2019 als Co-Trainer bei ManCity geholfen hatte, das Beste aus dem Flügelspieler herauszuholen.

Eine Neuauflage gab es bislang nicht, Sterlings Wechsel in den Norden Londons ist bislang ein einziges Missverständnis. Wir haben die Hälfte der Saison 2024/25 hinter uns, und Sterling kam bisher nur zu sieben Einsätzen. Er hat nur ein einziges Mal getroffen, beim Sieg in der dritten Runde des Carabao Cups gegen die Bolton Wanderers. Zudem hat er nur eine einzige Torvorlage in der Premier League zu verzeichnen.

Schon jetzt steht fest, dass Sterling bei Arsenal und auch bei Chelsea keine Zukunft hat. In seinem derzeitigen Zustand stellt sich die Frage, ob es für den 30-Jährigen noch für die Premier League reicht. Wie ist es so weit gekommen?