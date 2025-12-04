Stürmer Niclas Füllkrug will West Ham United dem Vernehmen nach im kommenden Winter-Transferfenster verlassen. Eine Rückkehr in die Bundesliga ist Gerüchten zufolge wahrscheinlich. Eine Spur scheint dabei immer heißer zu werden.
Er hat angeblich grünes Licht gegeben! Niclas Füllkrug vor spektakulärer Rückkehr in die Bundesliga
Und die führt nach Informationen des kicker zum VfL Wolfsburg. Der FC Augsburg und Eintracht Frankfurt sind angeblich bereits aus dem Poker um Füllkrug ausgestiegen. Die TSG Hoffenheim und der VfB Stuttgart dagegen beobachten die Situation um den Nationalspieler weiterhin.
Bereits vor einigen Wochen sondierte Wolfsburg einen möglichen Winterzugang des 32-Jährigen - und inzwischen passt das Vorhaben für den Klub zunehmend besser. Laut kicker soll auch Füllkrug selbst offen für einen Wechsel in die Autostadt sein, zumal seine Alternativen wohl überschaubar sind.
- Getty Images
Füllkrug wartet auf erstes Pflichtspieltor in dieser Saison
Im Gespräch ist ein Leihgeschäft mit späterer Kaufoption. West Ham soll grundsätzlich bereit sein, den Stürmer im Winter bei passenden Konditionen ziehen zu lassen. Erst kürzlich hieß es, Frankfurt diskutiere klubintern intensiv über eine Verpflichtung von Füllkrug - um den monatelangen Ausfall von Leistungsträger Jonathan Burkardt zu kompensieren.
Füllkrug plagten seit seinem 27 Millionen Euro schweren Abgang im Sommer 2024 vom BVB zu den Hammers immer wieder Verletzungen, besonders muskulärer Natur. In der vergangenen Spielzeit machte er nur 20 Pflichtspiele (3 Tore, 2 Vorlagen). Auch in dieser Saison bremste ihn ein Muskelbündelriss wochenlang aus. Nach wie vor wartet er auf sein erstes Pflichtspieltor in der laufenden Spielzeit.
Auch deshalb war Füllkrug auf dem holprigen Weg der deutschen Nationalmannschaft zur WM-Qualifikation kein Faktor. Nur beim blamablen 0:2 zum Auftakt gegen die Slowakei stand er im Kader, saß aber 90 Minuten auf der Bank. Anschließend reiste er mit muskulären Problemen ab und ward von da an nicht mehr im Kreise des DFB-Teams im Jahr 2025 gesehen.
Um seine Chancen auf eine Nominierung für Nagelsmanns WM-Kader im Konkurrenzkampf mit Woltemade und dem genesenen Tim Kleindienst wieder zu erhöhen, strebt der 32-Jährige einen Wechsel im Winter an. Das hatte er über seinen Berater durchaus deutlich zuletzt verlauten lassen.
"Das muss immer im Zusammenspiel mit dem Verein passieren, aber ich glaube, es kann schon Sinn machen, dass man da was verändert", hatte Thorsten Wirth im TOMorrow Business Podcast von Journalist Tom Junkersdorf gesagt. Zwar sei Füllkrug von seinen Fähigkeiten und seinem Stürmerprofil her "eigentlich wie für die Premier League gemacht", rückblickend müsse man aber sagen, "der Transfer hat nicht funktioniert. Da müssen wir nichts schönreden".
- Getty Images Sport
Zehn bis 15 Millionen Euro als Ablöse für Füllkrug?
Zu diesem Schluss sei laut Sky nun auch West Ham gekommen, wo man Füllkrug im Winter unbedingt loswerden möchte.
Ein fester Verkauf und keine Leihe solle es nach Wunsch der Londoner werden, allerdings sei auch eine Leihe mit anschließender Kaufvereinbarung denkbar. Als Ablöse schweben dem Premier-League-Klub Berichten zufolge zwischen zehn und 15 Millionen Euro vor.
Niclas Füllkrug: Seine Statistiken als Profi
- Werder Bremen: 49 Tore in 124 Pflichtspielen
- Hannover 96: 24 Tore in 80 Pflichtspielen
- Nürnberg: 24 Tore in 59 Pflichtspielen
- Borussia Dortmund: 15 Tore in 43 Pflichtspielen
- West Ham United: 3 Tore in 29 Pflichtspielen
- Greuther Fürth: 6 Tore in 24 Pflichtspielen