Er hat angeblich grünes Licht gegeben! Niclas Füllkrug vor spektakulärer Rückkehr in die Bundesliga

Auch deshalb war Füllkrug auf dem holprigen Weg der deutschen Nationalmannschaft zur WM-Qualifikation kein Faktor. Nur beim blamablen 0:2 zum Auftakt gegen die Slowakei stand er im Kader, saß aber 90 Minuten auf der Bank. Anschließend reiste er mit muskulären Problemen ab und ward von da an nicht mehr im Kreise des DFB-Teams im Jahr 2025 gesehen.

Um seine Chancen auf eine Nominierung für Nagelsmanns WM-Kader im Konkurrenzkampf mit Woltemade und dem genesenen Tim Kleindienst wieder zu erhöhen, strebt der 32-Jährige einen Wechsel im Winter an. Das hatte er über seinen Berater durchaus deutlich zuletzt verlauten lassen.

"Das muss immer im Zusammenspiel mit dem Verein passieren, aber ich glaube, es kann schon Sinn machen, dass man da was verändert", hatte Thorsten Wirth im TOMorrow Business Podcast von Journalist Tom Junkersdorf gesagt. Zwar sei Füllkrug von seinen Fähigkeiten und seinem Stürmerprofil her "eigentlich wie für die Premier League gemacht", rückblickend müsse man aber sagen, "der Transfer hat nicht funktioniert. Da müssen wir nichts schönreden".