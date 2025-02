Neymar sieht Ähnlichkeiten zwischen sich und Barça-Supertalent Lamine Yamal. Für Yamal war der Brasilianer ein Kindheitsidol.

Neymar (33) hat Lamine Yamal (17) in den höchsten Tönen gelobt. In einem Interview für die Videospielreihe "eFootball" von Konami schwärmte der ehemalige Barça-Profi von einem seiner Nachfolger in der Offensive der Katalanen. Yamal bezeichnete den Brasilianer einst als seinen Lieblingsspieler.