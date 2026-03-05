"Er hat alle belogen": Heftiger Streit um speziellen Chefposten beim FC Bayern München

Im Zentrum der Diskussion steht auch die Frage, ob seine Tätigkeit beim FC Bayern über der Grenze von 10.000 Euro pro Jahr liegt, die für Nebeneinkünfte von Beamten ohne besondere Genehmigung gilt. "Ich kann gar nicht sagen, ob und in welcher Höhe es eine Aufsichtsrats-Entschädigung gibt", betonte der SPD-Politiker und bezeichnete die Kritik als "Sammelsurium von Versuchen, um einen Skandal herzustellen". Laut Bild erhält soll Reiter einen niedrigen fünfstelligen Betrag als Aufwandsentschädigung.

Aus der Opposition kam scharfer Widerspruch. Tobias Ruff, Fraktionschef der ÖDP im Münchner Stadtrat, erhob schwere Vorwürfe: "Er hat heute alle belogen." Auch der Vorsitzende der Linken-Fraktion, Stefan Jagel, äußerte sich kritisch und erklärte in einer Mitteilung: "Reiter verweigert weitere Aufklärung seines Aufsichtsratsmandats."

Zuvor hatte Reiter angegeben, bislang lediglich "gegebenenfalls als Gast" an einer Sitzung des Kontrollgremiums teilgenommen zu haben. Später korrigierte er diese Darstellung, bestritt jedoch entschieden, bewusst falsche Angaben gemacht zu haben. Die Vorwürfe, er habe absichtlich die Unwahrheit gesagt, wies er "mit aller Schärfe" zurück.