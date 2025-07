Fußball-Österreich kennt aktuell nur ein Thema: Der SK Rapid will Marko Arnautovic!

In einem Sportgeschäft auf der Wiener Einkaufsmeile Mariahilfer Straße wurden bereits Fakten geschaffen: Wie die österreichische Boulevardzeitung Heute berichtet, hängen dort Rapid-Trikots mit dem Namen "Arnautovic" und der Rückennummer 7 in der Auslage. Dazu ein Emoji mit zum Gebet gefalteten Händen und die Botschaft: "Coming soon!"