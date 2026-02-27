Er gilt als Wunschspieler des Trainers: Europäischer Top-Klub peilt offenbar Verpflichtung von Leon Goretzka im Zuge einer umfassenden Transfer-Offensive an

Die Liste der Interessenten an einem ablösefreien Wechsel ist jedoch lang. Atletico Madrid, Tottenham, der FC Arsenal, die AC Milan, Bayer Leverkusen - sie alle wurden schon mit dem 31-Jährigen durchaus konkret in Verbindung gebracht. Zuletzt soll auch Inter Mailand Interesse hinterlegt haben.

Inter wäre auch deshalb eine durchaus interessante Option, weil der aktuelle enteilte Spitzenreiter der Serie A (10 Punkte Vorsprung) die Teilnahme an der Champions League quasi schon jetzt garantieren kann. Von den anderen interessierten Klubs kann das aktuell nur Arsenal.

Die Gunners sollen wie Atletico bereits an einem Winterwechsel von Goretzka interessiert gewesen sein - und könnten im Sommer in der Pole Position liegen. Denn Goretzka soll durchaus mit einem Wechsel in die englische Premier League liebäugeln. Der Lockruf des dann womöglich amtierenden englischen Meisters könnte allzu verführerisch sein.