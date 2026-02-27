Juventus Turin ist offenbar an einer Verpflichtung des deutschen Nationalspielers Leon Goretzka interessiert. Das berichtet die Gazzetta dello Sport aus Italien.
Er gilt als Wunschspieler des Trainers: Europäischer Top-Klub peilt offenbar Verpflichtung von Leon Goretzka im Zuge einer umfassenden Transfer-Offensive an
Goretzka steht bei Bayern München nur noch bis Juni unter Vertrag und wäre ablösefrei zu haben. Dass dessen Engagement nicht verlängert werde, hatte der Rekordmeister bereits angekündigt.
Juve soll bereits Kontakt mit dem Mittelfeldspieler aufgenommen haben. Goretzka (31) gilt als Wunschkandidat von Trainer Luciano Spalletti. Der Verein soll dem Coach laut Medienberichten die Verpflichtung von sieben neuen Spielern in Aussicht gestellt haben, um ihn zu einer Vertragsverlängerung über den Juni hinaus zu bewegen.
- AFP
Goretzka soll Wechsel in die Premier League bevorzugen - Arsenal als attraktivste Option
Die Liste der Interessenten an einem ablösefreien Wechsel ist jedoch lang. Atletico Madrid, Tottenham, der FC Arsenal, die AC Milan, Bayer Leverkusen - sie alle wurden schon mit dem 31-Jährigen durchaus konkret in Verbindung gebracht. Zuletzt soll auch Inter Mailand Interesse hinterlegt haben.
Inter wäre auch deshalb eine durchaus interessante Option, weil der aktuelle enteilte Spitzenreiter der Serie A (10 Punkte Vorsprung) die Teilnahme an der Champions League quasi schon jetzt garantieren kann. Von den anderen interessierten Klubs kann das aktuell nur Arsenal.
Die Gunners sollen wie Atletico bereits an einem Winterwechsel von Goretzka interessiert gewesen sein - und könnten im Sommer in der Pole Position liegen. Denn Goretzka soll durchaus mit einem Wechsel in die englische Premier League liebäugeln. Der Lockruf des dann womöglich amtierenden englischen Meisters könnte allzu verführerisch sein.
- Getty Images
Goretzka kämpft sich unter Kompany zurück in die Bayern-Startelf und die Nationalmannschaft
Goretzka war 2018 ablösefrei vom FC Schalke 04 zum FC Bayern gewechselt und wurde nach und nach ein elementarer Spieler beim deutschen Rekordmeister. Den Höhepunkt seiner Zeit in München markiert bis dato der Gewinn des Sextuples unter Trainer Hansi Flick, an dem Goretzka maßgeblichen Anteil hatte. Mit der Ankunft von Trainer Vincent Kompany änderte sich Goretzkas Stellung beim FCB, zu Beginn der Amtszeit des Belgiers 2024 wurde ihm gar ein Wechsel ans Herz gelegt.
Den Saisonstart verfolgte er dann folgerichtig auf der Tribüne, kämpfte sich aber nach und nach und begünstigt durch Verletzungen seiner Mittelfeldkonkurrenten wieder zurück in die Münchner Startelf und auch zurück in die deutsche Nationalmannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann.
Leon Goretzka: Leistungsdaten beim FC Bayern 2025/26
- Spiele: 31
- Tore: 2
- Vorlagen: 0