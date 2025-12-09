Er gilt als Wunschlösung: Verliert der BVB einen Sommer-Neuzugang im Winter schon wieder?

Grund ist das anhaltende Interesse mehrerer Vereine, allen voran Real Betis Sevilla, das laut der spanischen Sportzeitung ESTADIO Deportivo seine Bemühungen deutlich verstärkt hat. Er soll als Wunschlösung der Spanier gelten.

Silva war erst Ende August nach Dortmund gekommen, konnte sich nach einer Verletzung bisher jedoch nicht durchsetzen. Mehr als wenige Kurzeinsätze, ein Tor und zwei Vorlagen stehen bislang nicht für den 23-Jährigen zu Buche. Für den Portugiesen, der um seine Chancen auf die WM 2026 bangt, ist die geringe Spielzeit ein Problem.