Bei Borussia Dortmund verdichten sich die Gerüchte um einen möglichen Winter-Abgang von Fabio Silva – obwohl der Klub zuletzt klar signalisiert hatte, den Angreifer nicht ziehen lassen zu wollen.
Er gilt als Wunschlösung: Verliert der BVB einen Sommer-Neuzugang im Winter schon wieder?
Silva kommt beim BVB kaum auf Spielzeit
Grund ist das anhaltende Interesse mehrerer Vereine, allen voran Real Betis Sevilla, das laut der spanischen Sportzeitung ESTADIO Deportivo seine Bemühungen deutlich verstärkt hat. Er soll als Wunschlösung der Spanier gelten.
Silva war erst Ende August nach Dortmund gekommen, konnte sich nach einer Verletzung bisher jedoch nicht durchsetzen. Mehr als wenige Kurzeinsätze, ein Tor und zwei Vorlagen stehen bislang nicht für den 23-Jährigen zu Buche. Für den Portugiesen, der um seine Chancen auf die WM 2026 bangt, ist die geringe Spielzeit ein Problem.
- Getty Images
Real Betis würde wohl ein Großteil des Gehalts übernehmen
Real Betis soll nun eine Leihe bis Saisonende anstreben und bereit sein, einen Großteil des Gehalts des Stürmers zu übernehmen. Für den Klub wäre ein Transfer jedoch nur möglich, wenn zuvor Platz im Etat geschaffen wird. Neben Betis zeigen dem Vernehmen nach auch weitere spanische Vereine sowie Premier-League-Klubs Interesse – doch Betis gilt aktuell als Favorit. Silva kennt die Liga bereits aus einer erfolgreichen Leihphase bei UD Las Palmas, was einen Wechsel zusätzlich attraktiv macht.
Für den BVB stellt sich nun die Frage, wie man mit einem möglichen Angebot umgeht. Silva ist derzeit der einzige klare Backup für Serhou Guirassy, sodass ein Abgang im Winter wohl nur mit Ersatz denkbar wäre.
Fabio Silva: Leistungsdaten und Statistiken in der seiner Karriere
- Wolverhampton Wanderers: 72 Spiele, 5 Tore, 6 Vorlagen
- RSC Anderlecht: 32 Spiele, 11 Tore, 4 Vorlagen
- Glasgow Rangers: 25 Spiele, 6 Tore
- UD Las Palmas: 25 Spiele, 10 Tore, 3 Vorlagen
- FC Porto: 21 Spiele, 3 Tore, 2 Vorlagen
- PSV Eindhoven: 19 Spiele, 5 Tore, 2 Vorlagen
- Borussia Dortmund: 13 Spiele, 1 Tor, 2 Vorlagen