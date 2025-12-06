Große Konkurrenz um einen besonderen Spieler! Das suggeriert zumindest ein Bericht aus Italien, wonach sich unter anderem aus der Bundesliga Borussia Dortmund und RB Leipzig um denselben Youngster aus Ungarn bemühen.
Er gilt als Wunderkind des ungarischen Fußballs! Transferduell zwischen BVB und RB Leipzig um einen 15-Jährigen?
Informationen des italienischen Sportsenders Sportitalia zufolge interessieren sich der BVB und die Sachsen für Stürmer Andrej Vasiljevic aus der Nachwuchsabteilung des ungarischen Erstligisten MTK Budapest, müssen dabei jedoch die Konkurrenz fürchten.
Diese besteht demnach durch Inter Mailand und Benfica aus Lissabon, auch die City Football Group wird als Interessent an Vasiljevic genannt. Zu ihr zählen unter anderem Manchester City, New York City FC, der FC Girona, Lommel SK, ES Troyes AC oder der FC Palermo. Ohne konkret zu werden heißt es, dass einer dieser interessierten Vereine bereits konkrete Gespräche über einen Wechsel des Spielers führt.
Vasiljevic ist der jüngste Spieler in Ungarn mit einem Profivertrag
Vasiljevic ist im März 15 Jahre alt geworden und wird als Wunderkind des ungarischen Fußballs bezeichnet. Er ist momentan der jüngste Spieler in Ungarn, der einen Profivertrag besitzt.
Für die erste Mannschaft des Klubs aus der Hauptstadt kam er jedoch noch nicht zum Einsatz. Vasiljevic stürmt derzeit bereits in der U19 zum Einsatz. Zuletzt gelang ihm am vergangenen Wochenende beim 3:1-Derbysieg gegen Ferencvaros ein Hattrick. Insgesamt steht er bei sieben Toren in vier Spielen für das Team.
Benfica soll schon vor einiger Zeit ein Angebot in Höhe von einer Million Euro abgegeben haben. Dieses wurde jedoch abgelehnt. Nun werde vielmehr vonseiten der Budapester erwartet, dass in den Gesprächen mit interessierten Vereinen eine deutlich höhere Bewertung des Spielers "in Millionenhöhe" Grundlage für Verhandlungen sein soll.
Der Youngster ist der Sohn von Dusan Vasiljevic, der 2018 seine Karriere als Profi beendete und einst sogar ein halbes Jahr in Deutschland in der Bundesliga für Energie Cottbus auflief (insgesamt 25 Spiele).
Der 15-Jährige feierte zuletzt im August sein Debüt für die ungarischen U17-Nationalmannschaft. Insgesamt steht Vasiljevic bei drei Länderspielen, die er allesamt von Beginn an bestritt. Ein Tor wollte ihm dabei jedoch nicht gelingen. Zuvor kam er bereits für Ungarns U15 zum Einsatz.
Andrej Vasiljevic: Steckbrief
- Geburtstag: 25. März 2010
Staatsbürgerschaft: Ungarn
- Position: Sturm
- Verein: MTK Budapest