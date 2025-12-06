Er gilt als Wunderkind des ungarischen Fußballs! Transferduell zwischen BVB und RB Leipzig um einen 15-Jährigen?

Vasiljevic ist im März 15 Jahre alt geworden und wird als Wunderkind des ungarischen Fußballs bezeichnet. Er ist momentan der jüngste Spieler in Ungarn, der einen Profivertrag besitzt.

Für die erste Mannschaft des Klubs aus der Hauptstadt kam er jedoch noch nicht zum Einsatz. Vasiljevic stürmt derzeit bereits in der U19 zum Einsatz. Zuletzt gelang ihm am vergangenen Wochenende beim 3:1-Derbysieg gegen Ferencvaros ein Hattrick. Insgesamt steht er bei sieben Toren in vier Spielen für das Team.

Benfica soll schon vor einiger Zeit ein Angebot in Höhe von einer Million Euro abgegeben haben. Dieses wurde jedoch abgelehnt. Nun werde vielmehr vonseiten der Budapester erwartet, dass in den Gesprächen mit interessierten Vereinen eine deutlich höhere Bewertung des Spielers "in Millionenhöhe" Grundlage für Verhandlungen sein soll.