Viktor Gyökeres wird mit einigen Topklubs in Europa in Verbindung gebracht. Nun soll ein zuvor nicht genannter Klub in den Poker eingestiegen sein.

Nachdem es zuletzt hieß, dass sich der FC Arsenal bei der Suche nach einem neuen Mittelstürmer auf Viktor Gyökeres von Sporting festgelegt hat, haben die Gunners nun offenbar Konkurrenz bekommen. Artikel wird unten fortgesetzt