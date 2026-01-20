Er gehört zu den großen Entdeckungen der Bundesligasaison! Der DFB droht, ein großes Talent zu verlieren

Verantwortliche des nationalen Verbands sollen laut Bild kommende Woche zum Nachholspiel zwischen Hoffenheim und Werder Bremen reisen, um den 18 Jahre jungen Innenverteidiger noch einmal genau unter die Lupe zu nehmen und ihn von einem Verbandswechsel zu überzeugen.

Coulibaly besitzt sowohl die deutsche, als auch die ivorische Staatsbürgerschaft. Gebürtig kommt er aus Oldenburg. Im Sommer 2024 war er aus der Jugend des HSV nach Bremen gewechselt und sich mit guten Leistungen in der U19 auf dem Weg zum Junioren-Pokalsieg und ins Halbfinale um die Deutsche A-Jugend-Meisterschaft für die Profimannschaft empfohlen.