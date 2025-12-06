Er galt als kommender Weltfußballer und wurde Opfer eines Mordanschlags: Der Mann, der "talentierter als Mbappe und Dembele" war, kämpfte um sein Leben

Die fußballerischen Qualitäten waren bei Gueho im Überfluss vorhanden - das war allen, die ihn jemals kicken sahen, schon ganz früh klar. Als Flügelspieler liebte er die Tricks und Dribblings, um nicht nur am Gegenspieler vorbeizukommen, sondern ihn dabei auch noch vorzuführen. "Yann hat dann wieder auf den Gegner gewartet, damit der ausrastet, ihn umgrätschen will - und dann hat er ihn nochmal lächerlich gemacht", erinnerte sich Adi Viveash aus der Chelsea-Jugendabteilung.

"Er hat in jedem Spiel einen Elastico in der Luft gemacht, einfach, weil es ihm gefiel. Er hat dem Gegenspieler einen Tunnel verpasst - und dann den zweiten, wenn der sich gedreht hatte", blickte Reda Bekhti, sein Ex-Coach bei Paris FC, zurück.

Warum aber spricht die Fußball-Welt nun von Mbappe und Dembele - und nicht von Yann Gueho?

Grund dafür sind vor allem die Probleme, die das Talent auf und vor allem neben dem Platz hatte. Ihn als "schwierigen Charakter" zu bezeichnen, wäre vermutlich eine große Untertreibung. Gueho ließ seine Trainer nicht nur von ihm schwärmen, sondern regelmäßig auch verzweifeln.

"Was verrückt war, war, dass er fünf Minuten lang wie ein perfekter Erstliga-Spieler spielen konnte - und in den fünf Minuten danach musste man ihn auf dem Platz suchen, denn er trabte nur herum, war nicht am Spiel interessiert und schaute in den Himmel", sagte sein Ex-Trainer Alexandre Monnier.

Seine Glanzleistungen in seinen guten fünf Minuten sorgten dafür, dass ihm die Trainer fast alles durchgehen ließen - aber neben dem Platz war das anders. Mit seinem provokanten Verhalten eckte er nicht nur in der Schule und bei seinen Teamkollegen an, sondern auch bei seinen Klubs, die dann in schöner Regelmäßigkeit die Reißleine zogen und Gueho gehen ließen.