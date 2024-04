Er fordert Lionel Messi heraus: Ehemaliges Supertalent des FC Barcelona dominiert die MLS

Nach einer Saison zum Vergessen im Jahr 2023 scheint Los Angeles nun wieder zurück zu sein. Und Riqui Puig ist mittendrin.

Los Angeles Galaxy spielte in der MLS-Saison 2023 katastrophal. Als einer der ältesten Vereine der MLS und Ex-Klub von Superstar David Beckham waren alle Augen auf Galaxys Abwärtsspirale gerichtet. Man gewann nur zwei seiner ersten 14 Spiele und verpasste schließlich zum fünften Mal in den vergangenen sieben Jahren die Playoffs.

Es gab jedoch einen Lichtblick: Mittelfeldspieler Riqui Puig. Der Spanier war mit sieben Toren bester Torschütze der Mannschaft. Obwohl er gegen Ende der Saison wegen einer Knöchelverletzung einige Spiele verpasste, kam kein anderer Mitspieler auf mehr Torbeteiligungen.

Diese Form hat der immer noch erst 24-Jährige auch ins Jahr 2024 mitgenommen. Jetzt stiehlt das einstige Toptalent des FC Barcelona sogar Lionel Messi die Show in den USA. Mit sieben Torbeteiligungen nach zehn Spielen ist er ein früher Anwärter auf den MLS-MVP im Fernduell mit Messi und führt Galaxy bis zur Niederlage gegen Austin am Sonntag (0:2) an die Spitze der Western Conference.