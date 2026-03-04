Er flehte um einen Wechsel! Ehemaliger deutscher Nationalspieler floh vor Felix Magaths Training

Wie Struth im Bild-Podcast "Phrasenmäher" verriet, war Riether für die härtesten Sätze verantwortlich, die je einer seiner Spieler zu ihm sagte: "'Du liegst mit deinem dicken Arsch am Pool, während ich hier gerade den Hügel hoch- und runtergeschliffen werde!'", habe der frühere Rechtsverteidiger ihn angefaucht, "der damals unter Felix Magath in Wolfsburg trainiert hat und unbedingt wegwollte." Riethers flehende Bitte an Struth: "'Der schleift und schleift und schleift mich hier. Du musst mich hier rausholen'."

Der Berater kam dem Wunsch seines Schützlings nach. Wenig später brachte er Riether beim 1. FC Köln unter, der im Sommer 2011 für den damals 28-Jährigen 2,8 Millionen Euro Ablöse an den VfL Wolfsburg überwies.