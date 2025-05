Er fertigte schon den FC Bayern ab: Das nächste Top-Talent, das PSG zu früh abgibt?

Der in Mali geborene Stürmer schoss in 32 Spielen 35 Tore - und will nun den nächsten Schritt gehen.

Paris Saint-Germain war einst ein Starensemble. Von Zlatan Ibrahimovic und Edinson Cavani bis hin zu Neymar, Kylian Mbappé, Sergio Ramos und Lionel Messi. Der Ligue-1-Titel war so meistens gesichert - doch viele Talente aus der Region Paris, der Île-de-France, wurden verkauft und blühten anderswo auf. Mittlerweile hat sich der Ansatz geändert. Wohl auch, weil das große Ziel Champions-League-Titel in den vergangenen Jahren stets unerreicht blieb. Trainer Luis Enrique setzt neben Stars wie Ousmane Dembélé nun auch verstärkt auf junge Talente wie Désiré Doué und Bradley Barcola. Die Zukunft liegt bei Warren Zaire-Emery, Ibrahim Mbayé, Yoram Zague, Axel Tape und Senny Mayulu. Und noch ein weiteres Mega-Talent befindet sich auf dem Sprung, möglicherweise wird er jedoch nicht bei PSG den Durchbruch anstreben. Der 18-jährige Mahamadou Sangaré hat in dieser Saison mit acht Toren in der UEFA Youth League sein Potenzial unter Beweis gestellt und das Interesse von Manchester City auf sich gezogen - ein Wechsel steht wohl kurz bevor. Artikel wird unten fortgesetzt GOAL beleuchtet die Hintergründe zum Aufstieg des Mega-Talents.