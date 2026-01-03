FC BayernGetty

Er fehlt erneut! FC Bayern München muss im neuen Jahr zunächst auf Leistungsträger verzichten

Ein Leistungsträger kann den FC Bayern München im neuen Jahr zunächst nicht auf dem Platz untertstützen.

Rekordmeister Bayern München muss beim Start in das neue Jahr vorerst weiter auf Joshua Kimmich verzichten. Wie die Münchner am Samstag mitteilten, absolviert der DFB-Kapitän zum Auftakt der Winter-Vorbereitung ein "individuelles Aufbauprogramm". 

  • Kimmich fehlte schon in Heidenheim

    Kimmich hatte im Dezember den Jahresabschluss beim 1. FC Heidenheim (4:0) wegen einer Sprunggelenksblessur verpasst.

  • 1. FC Union Berlin v FC Bayern München - DFB Cup: Round of 16Getty Images Sport

    Fehlt Kimmich beim Bundesliga-Restart?

    Wann Kimmich wieder ins Mannschaftstraining einsteigen soll, ließen die Bayern offen. 

    Die Münchner bestreiten am Sonntag kommender Woche (17.30 Uhr/DAZN) gegen den VfL Wolfsburg ihr erstes Pflichtspiel des neuen Jahres, zuvor steht am Dienstag (15.00 Uhr/FCBtv) bei RB Salzburg das einzige Testspiel der Vorbereitung auf dem Programm.

