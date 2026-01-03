Er fehlt erneut! FC Bayern München muss im neuen Jahr zunächst auf Leistungsträger verzichten

Wann Kimmich wieder ins Mannschaftstraining einsteigen soll, ließen die Bayern offen.

Die Münchner bestreiten am Sonntag kommender Woche (17.30 Uhr/DAZN) gegen den VfL Wolfsburg ihr erstes Pflichtspiel des neuen Jahres, zuvor steht am Dienstag (15.00 Uhr/FCBtv) bei RB Salzburg das einzige Testspiel der Vorbereitung auf dem Programm.