Er erzielte schon 20 Tore in dieser Saison! Spaniens Shootingstar erleidet Kreuzbandriss und verpasst die WM

Der 21-Jährige vom FC Porto hat am Montag beim 1:1 gegen Sporting Lissabon einen Riss des vorderen Kreuzbands im rechten Knie erlitten und muss lange pausieren. "Samu, der in der Partie gegen Sporting zur Halbzeit ausgewechselt wurde, hat sich eine Verstauchung des rechten Knies mit einer Verletzung des vorderen Kreuzbandes zugezogen. Der spanische Nationalspieler wird in den kommenden Tagen erneut von der medizinischen Abteilung des FC Porto untersucht werden", ließ Porto zunächst in einem Statement verlauten.