Er erzielte schon 20 Tore in dieser Saison! Spaniens Shootingstar erleidet Kreuzbandriss und verpasst die WM
Der 21-Jährige vom FC Porto hat am Montag beim 1:1 gegen Sporting Lissabon einen Riss des vorderen Kreuzbands im rechten Knie erlitten und muss lange pausieren. "Samu, der in der Partie gegen Sporting zur Halbzeit ausgewechselt wurde, hat sich eine Verstauchung des rechten Knies mit einer Verletzung des vorderen Kreuzbandes zugezogen. Der spanische Nationalspieler wird in den kommenden Tagen erneut von der medizinischen Abteilung des FC Porto untersucht werden", ließ Porto zunächst in einem Statement verlauten.
Spaniens Trainer de la Fuente hatte fest mit Aghehowa geplant
Der Stürmer, der bereits 20 Pflichtspieltore in dieser Saison erzielt und das Interesse zahlreicher Topklubs auf sich gezogen hat, stand bislang in vier Länderspielen für Spanien auf dem Platz. Sein Ticket für die WM im Sommer unter Nationaltrainer Luis de la Fuente galt als sicher.
Samu Aghehowa: Seine Leistungsdaten 2025/26
- Spiele: 32
- Spielminuten: 2.123
- Tore: 20
- Assists: 1