Er erntete sogar Pfiffe! Carney Chukwuemeka enttäuscht als Startelfspieler beim BVB weiterhin

Schon wenige Minuten bevor die Anhänger von Borussia Dortmund die Leistung ihres Teams in der ersten Halbzeit gegen Werder Bremen (3:0) trotz Führung mit Pfiffen goutierten, hatten einige von ihnen dasselbe Stilmittel angewendet. Es ging dabei um eine Szene in der 41. Minute. Carney Chukwuemeka war mit einem Dribbling gescheitert.
Das war nicht das erste Mal an diesem Dienstagabend, auch angesichts der vorherigen Darbietung der Mannschaft riss in diesem Moment wohl einigen der Geduldsfaden. Der Engländer hatte von Niko Kovac seinen achten Startelfeinsatz in dieser Saison spendiert bekommen. "Im Training macht er es gut. Es ist einfach eine Belohnung für das, was er in den letzten Wochen im Training gezeigt hat", sagte der Coach bei Sky vor der Partie.
Doch bislang, das lässt sich nach fast einem Jahr Chukwuemeka beim BVB mittlerweile festhalten, kommt der 22-Jährige als Startelfspieler nicht in die Umsetzung. Sein Zusammenspiel mit Fabio Silva resultierte gegen Werder zwar in dem Eckball, der zum 1:0 führte. Doch ansonsten enttäuschte Chukwuemeka auf ganzer Linie.
Das passierte eben nicht zum ersten Mal, wenn er von Beginn an auflief. Auch in den Begegnungen gegen Köln, Augsburg, Stuttgart und Freiburg gab Chukwuemeka keine gute Bewerbung für sich ab. Ihm geht in seinen Aktionen die Schärfe ab, es mangelt an Tempo, die Geradlinigkeit fehlt.
Wann wird Carney Chukwuemeka wirklich zu einer Verstärkung?
Die Frage, die sich stellt: Wann wird der Mann, in den der BVB inklusive der halbjährigen Leihe in der Vorsaison bereits über 20 Millionen Euro investiert hat, wirklich zu einer Verstärkung? Bisher ist Chukwuemeka nicht mehr als ein Ergänzungsspieler, der den Kader auffüllt und Konstanz vermissen lässt.
Das hat freilich auch mit seinem körperlichen Zustand zu tun, um den sich bis heute einige Mythen ranken. Chukwuemeka kam ohne Spielpraxis und Rhythmus beim FC Chelsea nach Dortmund, seitdem begleiten ihn regelmäßig muskuläre Beschwerden. Es heißt, diese haben auch mit einem spät eingesetzten Wachstum zu tun.
Dazu gab es zwei Berichte, deren Inhalt größere Sorgen bereitet. Die Ruhr Nachrichten wollen erfahren haben, dass Chukwuemeka unter einem freien Gelenkkörper im Knie leidet, der regelmäßige Schmerzen verursacht und ihn zu Pausen zwinge. In der Sport Bild hieß es, ein angeborener Gewebeüberschuss im Knie sorge für die Probleme.
Noch kein Spiel über die vollen 90 Minuten
Dortmunds Verantwortliche dementierten dies heftig. Anders als verlautbart, musste Chukwuemeka in der Winterpause auch nicht unters Messer. Dennoch ist es frappierend, dass ihm offenbar noch einiges fehlt, um die gerade anfangs immensen körperlichen Rückstände wettzumachen.
Noch nicht ein Spiel hat Chukwuemeka über die vollen 90 Minuten für den BVB bestritten. Seit er bei der Borussia ist, kommt er durchschnittlich 31 Minuten pro Partie zum Einsatz. In der laufenden Saison liegt sein Schnitt bei 39 Minuten. Im Vorjahr waren 70 Minuten sein Maximum, nun schaffte er bereits 82. Bei der Gesamteinsatzzeit (785 Minuten) liegen 14 Dortmunder Spieler vor Chukwuemeka.
"Ich hatte ein paar gute Wochen, fühle mich fit und habe das Gefühl, Fortschritte gemacht zu haben", sagte er Anfang November, als er beim 1:1 gegen den HSV eines seiner bislang drei Saisontore schoss. "Ich beginne, Woche für Woche immer mehr zu zeigen, was ich leisten kann."
Carney Chukwuemeka ließ seine Chancen zu oft ungenutzt
Auch Kovac hatte das damals registriert. "Er hatte keine Vorbereitung mit uns, aber ich finde, dass er in den letzten Wochen echt Fortschritte gemacht hat", sagte er Coach. "Carney ist ein technisch so versierter Spieler, der sich zutraut, in engen Räumen die Bälle anzunehmen, sich gut aus den Räumen aufdreht und einen sehr guten Abschluss hat."
Damit liegt der Trainer zweifelsfrei richtig. Chukwuemeka bringt großes Potenzial mit und gehört zur Spezies der Spieler, die auch aus dem Nichts das Spiel beschleunigen und etwas kreieren können. Allerdings ließ er die Chancen, die ihm Kovac in der Anfangsformation gab, schlicht zu häufig ungenutzt.
Das hat jedoch auch damit zu tun, dass Chukwuemeka nur selten in seinem idealen Betätigungsfeld im Zentrum zwischen den Linien agieren darf. Meist startete er im offensiven Halbraum, von wo aus er situativ oft auf den Flügel rotieren muss. Hier allerdings kommen seine Stärken nicht entscheidend zur Geltung, wie in Teilen auch die jüngste Partie gegen Bremen untermauerte.
Saisonziele per Screenshot auf dem Handy
Raum für Verbesserungen gibt es bei Chukwuemeka noch genug. Gerade das Defensivverhalten, das Kovac zur ersten Prämisse gemacht hat, ist trotz einiger Fortschritte bei ihm weiterhin arg ausbaufähig. Das wird mit Sicherheit auch einer der offenen Punkte sein, an die Chukwuemeka täglich mehrfach von seinem Handy erinnert wird.
Denn vor jeder neuen Saison erstellt er eine Liste mit Notizen, auf denen er seine individuellen Saisonziele festgelegt hat. Ein Screenshot davon ziert dann dauerhaft den Sperrbildschirm seines Smartphones.
"Für mich ist es einfach so, dass ich jeden Tag aufwache und das sehe. Dann denke ich: Das ist es, was ich schaffen muss. Das motiviert mich mehr, als wenn ich die Liste nur in meinen Notizen hätte. Immer, wenn ich mein Handy öffne, sehe ich meine Ziele", sagte Chukwuemeka einst gegenüber den Vereinsmedien.
Konkreter wurde er zu den Inhalten nicht. "Immer, wenn ich eines dieser Ziele erreicht habe, mache ich einen Haken dahinter", erklärte er. Allzu viele davon dürfte er in der laufenden Saison noch nicht gesetzt haben.
Carney Chukwuemeka: Leistungsdaten beim BVB
- Pflichtspiele: 37
- Tore: 4
- Vorlagen: 1
- Spielminuten: 1168