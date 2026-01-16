Er erntete sogar Pfiffe! Carney Chukwuemeka enttäuscht als Startelfspieler beim BVB weiterhin

Das war nicht das erste Mal an diesem Dienstagabend, auch angesichts der vorherigen Darbietung der Mannschaft riss in diesem Moment wohl einigen der Geduldsfaden. Der Engländer hatte von Niko Kovac seinen achten Startelfeinsatz in dieser Saison spendiert bekommen. "Im Training macht er es gut. Es ist einfach eine Belohnung für das, was er in den letzten Wochen im Training gezeigt hat", sagte der Coach bei Sky vor der Partie.

Doch bislang, das lässt sich nach fast einem Jahr Chukwuemeka beim BVB mittlerweile festhalten, kommt der 22-Jährige als Startelfspieler nicht in die Umsetzung. Sein Zusammenspiel mit Fabio Silva resultierte gegen Werder zwar in dem Eckball, der zum 1:0 führte. Doch ansonsten enttäuschte Chukwuemeka auf ganzer Linie.

Das passierte eben nicht zum ersten Mal, wenn er von Beginn an auflief. Auch in den Begegnungen gegen Köln, Augsburg, Stuttgart und Freiburg gab Chukwuemeka keine gute Bewerbung für sich ab. Ihm geht in seinen Aktionen die Schärfe ab, es mangelt an Tempo, die Geradlinigkeit fehlt.