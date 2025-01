"Er erinnert mich an Kompany": Das vergessene Top-Talent des FC Bayern München greift wieder an

Tarek Buchmann kämpft nach einer tragischen Leidenszeit um sein Comeback bei Bayern. Wie geht es für den 19-Jährigen weiter?

Es passierte am 1. September 2023 bei einem Regionalligaspiel der Reserve des FC Bayern München gegen den FC Memmingen: Tarek Buchmann zog sich einen Muskelbündelriss zu, der Beginn einer tragischen Leidenszeit. Bis heute, über 16 Monate später, stand er bei keinem Pflichtspiel mehr auf dem Platz. Reha, erneuter Muskelbündelriss, Operation, Reha, wieder ein Muskelbündelriss, Reha und so weiter und so fort.

Im Herbst kehrte der so hochtalentierte 19-jährige Innenverteidiger ins Mannschaftstraining der Profis zurück. Ganz dosiert sollte er wieder herangeführt werden. Lieber eine Pause zu viel einlegen als eine neuerliche Verletzung riskieren. Regelmäßig absolvierte er Neurotraining, in der Weihnachtspause arbeitete er individuell mit einem Fitnesscoach. Und jetzt greift Buchmann wieder an!

Im Frühling will er vor allem Spielpraxis bei der Reserve sammeln. Als Tabellenzweiter der viertklassigen Regionalliga Bayern kämpft sie um den Aufstieg in die 3. Liga. Rückrundenstart ist am 28. Februar gegen die Würzburger Kickers. Sollte das Comeback gelingen, hofft Buchmann auf einige Einsatzminuten bei den Profis. In der kommenden Saison wäre eine Leihe denkbar, um Spielpraxis auf höherem Niveau zu sammeln. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft bis 2026.

In der Münchner Innenverteidigung sind aktuell Dayot Upamecano und Min-Jae Kim gesetzt. Ersatzmann Eric Dier dürfte den FC Bayern nach Vertragsende im Sommer verlassen. Dafür kehren die Langzeitverletzten Josip Stanisic und Hiroki Ito zurück.