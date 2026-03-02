"Er entzieht sich jeder taktischen Logik": Einen wie Lionel Messi wird es "auf Jahrzehnte hinaus nicht mehr geben"

"Viele glauben, dass Erfolg und Geld wie ein Schutzschild wirken, dass man keine Sorgen mehr hat, sobald man 'es geschafft' hat", sagte der frühere DFB-Kapitän der FAZ und betonte: "Aber der größte Irrtum ist, dass man als Profi aufhört, ein Mensch mit Zweifeln zu sein."

Fußballer würden "oft nur noch als 'Maschine' wahrgenommen, die am Spieltag funktionieren muss", klagte Gündogan und erklärte: "Man hat eigentlich nie wirklich Feierabend von diesem Druck; er schwingt immer im Hintergrund mit, egal wo man ist. Man muss erst lernen, sich den Kern seiner eigenen Persönlichkeit zu bewahren, damit man nicht nur über seine Leistung definiert wird."

Überhaupt sieht der 35 Jahre alte Mittelfeldspieler von Galatasaray eine "immer stärker werdende Brutalität des ganzen Geschäfts. Von Zero to Hero und umgekehrt wird gefühlt von Jahr zu Jahr extremer. Damit steigen die mentalen Herausforderungen, vor allem für junge Spieler und deren Umfelder."