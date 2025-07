Er eifert Zidane, Iniesta und Özil nach und gilt als Wunschtransfer von Bayer Leverkusen: Wird die Bundesliga um einen "Künstler" reicher?

Maghnes Akliouche gilt schon länger als großes Talent, in der vergangenen Saison schaffte er seinen Durchbruch und den Sprung auf so manch einen Wunschzettel von Europas Topklubs. Teil drei unserer Serie "Hidden Gems FC".

Monaco war schon immer die Heimat vieler berühmter Künstler wie Francis Bacon, Fernando Botero und Kees Verkade. Heutzutage sind die Schöpfer von Kunstwerken in Monaco nicht nur Bildhauer und Maler, sondern auch Fußballer, die im Louis-II-Stadion spielen. Einer der neuesten "Künstler" im Fürstentum ist Maghnes Akliouche, der mit der AS Monaco eine gute Saison in der Ligue 1 hinter sich hat. Der offensive Flügelspieler lieferte in 43 Spielen sieben Tore und zwölf Vorlagen. Allerdings brauchte Akliouche einige Zeit, um zu dieser guten Form zu finden.

Im Rahmen unserer fortlaufenden Serie "Hidden Gems FC" über versteckte Juwelen im Vereinsfußball erzählt GOAL die Geschichte von Akliouche, der mit gleich mehreren großen Vereinen in Verbindung gebracht wird.