Er debütierte bereits mit 17! Eintracht Frankfurt zeigt offenbar starkes Interesse an PSG-Talent

Seitdem kam der offensive Mittelfeldspieler allerdings nicht mehr für das Team von Trainer Luis Enrique zum Einsatz. Der Vertrag des Youngsters läuft am Ende der Saison aus.

Der Verein aus der Hauptstadt ist demnach bemüht, Jangeal an sich zu binden. Die Pariser Vereinsführung möchte ein Szenario wie im Fall von Xavi Simons vermeiden und ihn nicht ablösefrei ziehen lassen. Allerdings hieß es gerüchteweise zuletzt, er habe das jüngste Vertragsangebot vorerst nicht angenommen und ziehe einen Abgang in Betracht.

Neben der Eintracht sollen insbesondere englische Vereine am dreimaligen U16-Nationalspieler Frankreichs interessiert sein. Auch andere Klubs aus der Bundesliga sollen sich mit ihm beschäftigen und seine Situation aufmerksam verfolgen.