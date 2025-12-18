Hugo Ekitike, Elye Wahi, Arthur Theate, Fares Chaibi, Jean-Matteo Bahoya, Niels Nkounkou oder Junior Dina Ebimbe - dies sind nur die jüngsten Beispiele an Profis, die Eintracht Frankfurt zuletzt aus Frankreich verpflichtet hat. Bald könnte offenbar der nächste Spieler aus dem Nachbarland folgen.
Er debütierte bereits mit 17! Eintracht Frankfurt zeigt offenbar starkes Interesse an PSG-Talent
Informationen der französischen Zeitung Le Parisien zufolge zeigen die Hessen starkes Interesse an Mathis Jangeal von Paris Saint-Germain. Der 17-Jährige spielt hauptsächlich für die U19 des Serienmeisters, hat aber kürzlich bei seinem Ausbildungsverein den Durchbruch nach oben geschafft. Ende September gab Jangeal sein Debüt in der ersten Mannschaft, als er beim 2:0-Sieg gegen AJ Auxerre zehn Minuten vor Schluss eingewechselt wurde.
- AFP
Frankfurt mit Konkurrenz bei Jangeal?
Seitdem kam der offensive Mittelfeldspieler allerdings nicht mehr für das Team von Trainer Luis Enrique zum Einsatz. Der Vertrag des Youngsters läuft am Ende der Saison aus.
Der Verein aus der Hauptstadt ist demnach bemüht, Jangeal an sich zu binden. Die Pariser Vereinsführung möchte ein Szenario wie im Fall von Xavi Simons vermeiden und ihn nicht ablösefrei ziehen lassen. Allerdings hieß es gerüchteweise zuletzt, er habe das jüngste Vertragsangebot vorerst nicht angenommen und ziehe einen Abgang in Betracht.
Neben der Eintracht sollen insbesondere englische Vereine am dreimaligen U16-Nationalspieler Frankreichs interessiert sein. Auch andere Klubs aus der Bundesliga sollen sich mit ihm beschäftigen und seine Situation aufmerksam verfolgen.
Jangeal bei PSG: 20 Scorer in 33 Spielen
Jangeal ist in Longjumeau im Süden von Paris geboren. Über die Stationen Stade Lamentinois (2013-2014), ASC Emulation (2015-2019) und CS Case-Pilote (2019-2021) kam er in die Jugend von Paris Saint-Germain. 2023 ging es für ihn dort in die U17, seit 2024 spielt er für die U19.
Bislang schoss er dort zwölf Tore in 33 Pflichtspielen, zudem gelangen ihm acht Vorlagen. In der laufenden Saison kommt Jangeal in sieben Ligaspielen auf acht Torbeteiligungen (fünf Treffer, drei Assists).
Mathis Jangeal im Steckbrief
- Geburtstag: 24. Juni 2008 (17)
- Staatsbürgerschaft: Frankreich
- Position: Offensives Mittelfeld
- Vertrag bis: 2026