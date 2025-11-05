Er dachte kurz, dass er umkippt: Joshua Kimmich schockiert von Intensität des FC Bayern gegen PSG

Schon in der ersten Halbzeit habe das dominante und laufintensive Spiel der Bayern, die den amtierenden Champions-League-Sieger in den ersten 45 Minuten nach Belieben kontrollierten, Kimmichs totalen Einsatz gefordert.

"Es war eine der intensivsten Halbzeiten meiner Karriere. Nach 25 Minuten habe ich mal nach oben geguckt und hab gedacht, dass ich gleich umkippe", sagte der 30-Jährige bei Amazon Prime mit Blick auf die so starke erste Halbzeit der Münchner in Paris, in der sie auch gut und gerne bei konsequenter Chancenverwertung mit mehr als zwei Toren hätten führen können.

"Wir haben ihnen sehr weh getan. Das war jetzt nicht der absolute Ballbesitzfußball, den wir sonst spielen, aber wir waren richtig griffig, hatte viele Chancen, waren körperlich sehr präsent", sagte der defensive Mittelfeldspieler, verwies aber auch darauf, wie viel Kraft es gekostet hatte, die starke Offensive der Franzosen zu kontrollieren.

"Es war sehr intensiv, dieses Mann gegen Mann, Paris geht viel tief und man muss immer folgen", sagte Kimmich, attestierte seiner Mannschaft aber dennoch, "speziell die erste Halbzeit herausragend gut" gespielt zu haben.