Innenverteidiger Luka Vuskovic, derzeit von Tottenham Hotspur an den Hamburger SV verliehen, könnte offenbar zum Transferkandidaten beim FC Bayern München avancieren.
Er begeistert aktuell die gesamte Bundesliga! Holt der FC Bayern München im Sommer ein Mega-Talent?
Luka Vuskovic soll FC Bayern angeboten worden sein
Wie die Sport Bild berichtet, wurde Vuskovic dem FCB aus England angeboten. Ob von den Spurs oder von seinem Berater, bleibt dabei offen. Konkret ist die Sache bis dato allerdings nicht: Zwar verfolge Bayern die Entwicklung des 18-Jährigen genau, Priorität habe er in den Transferplanungen des deutschen Rekordmeisters jedoch nicht.
Ob sich daran in naher Zukunft etwas ändert, hängt davon ab, wie sich die Dinge auf Zugangs- beziehungsweise Abgangsseite in Bayerns Abwehrzentrum entwickeln. Min-jae Kim ist aktuell trotz seiner Reservistenrolle laut Sport Bild noch nicht auf einen Abschied aus, will sich die Entwicklung seiner Situation stattdessen zunächst noch bis zum Saisonende anschauen. Im Sommer werde der Südkoreaner dann neu bewerten und gegebenenfalls einen Wechsel anstreben, sollte er hinter Dayot Upamecano und Jonathan Tah weiterhin ziemlich wenig Aussicht auf einen Stammplatz haben.
Vuskovic könnte dann theoretisch als Kim-Ersatz an der Säbener Straße ins Gespräch kommen. Allerdings hat Bayern bekanntlich auch auf prominentere Innenverteidiger ein Auge geworfen. Allen voran ist hier Marc Guehi von Crystal Palace zu nennen, bei dem sich der FCB eine ablösefreie Verpflichtung im Sommer erhoffen soll. Allerdings buhlen unter anderem wohl auch Real Madrid und vor allem Manchester City um den englischen Nationalspieler, die Konkurrenz ist also enorm.
Luka Vuskovic beeindruckt für den HSV in der Bundesliga
Neben Guehi war in den vergangenen Wochen allen voran Borussia Dortmunds Nico Schlotterbeck als potenzielle Defensiv-Verstärkung bei den Bayern gehandelt worden. Der 26-Jährige hat seinen 2027 auslaufenden Vertrag beim BVB zwar weiterhin nicht verlängert, laut Sport Bild ist ein Schlotterbeck-Transfer beim FCB jedoch "derzeit vom Tisch".
Vuskovic war indes vergangenen Sommer für elf Millionen Euro Ablöse von Heimatklub Hajduk Split zu Tottenham gewechselt. Da der Teenager bei den Spurs noch kein Thema für regelmäßige Einsätze war, wurde Vuskovic für die laufende Saison an den HSV verliehen, wo er bisher bärenstark auftrumpfte und einer der Shootingstars der Bundesliga ist.
Mit einer für sein junges Alter erstaunlichen Reife organisiert Vuskovic Hamburgs Abwehr, ist in der Innenverteidigung des Aufsteigers von Beginn an absolut gesetzt. In bisher 16 Pflichtspieleinsätzen für die Rothosen gefiel er neben seiner defensiven Konsequenz auch mit seiner Torgefahr, drei Treffer sind dem zweimaligen kroatischen A-Nationalspieler schon gelungen. Unter anderem erzielte er beim 3:2-Sieg im Nordderby gegen Werder Bremen das Tor des Monats Dezember.
FC Bayern dran? Luka Vuskovic schaffte über Belgien den Sprung zu Tottenham
Bei Tottenham steht Vuskovic bis 2030 unter Vertrag. Die Engländer dürften die starke Entwicklung des jungen Kroaten in Hamburg mit Freude beobachten - und da eine feste Verpflichtung für den HSV utopisch ist, kehrt Vuskovic im Sommer zunächst nach London zurück.
Für die Spurs interessant gemacht hatte sich Vuskovic übrigens nicht bei Hajduk Split, sondern in Belgien. An den dortigen Erstligisten KVC Westerlo hatte Split sein Eigengewächs vergangene Saison verliehen, Vuskovic war auf Anhieb Stammspieler und konnte überzeugen. Für Hajduk hatte er einst schon kurz nach seinem 16. Geburtstag debütiert, Anfang 2024 verließ er den Verein allerdings per Leihe zum polnischen Erstligisten Radomiak Radom. Ein halbes Jahr später folgte der Leihwechsel nach Westerlo, der letztlich als Sprungbrett in eine europäische Top-Liga diente.
Luka Vuskovic: Seine bisherigen Zahlen beim HSV
- Einsätze: 16
- Tore: 3
- Assists: 0
- Gelbe Karten: 4