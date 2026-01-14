Er begeistert aktuell die gesamte Bundesliga! Holt der FC Bayern München im Sommer ein Mega-Talent?

Wie die Sport Bild berichtet, wurde Vuskovic dem FCB aus England angeboten. Ob von den Spurs oder von seinem Berater, bleibt dabei offen. Konkret ist die Sache bis dato allerdings nicht: Zwar verfolge Bayern die Entwicklung des 18-Jährigen genau, Priorität habe er in den Transferplanungen des deutschen Rekordmeisters jedoch nicht.

Ob sich daran in naher Zukunft etwas ändert, hängt davon ab, wie sich die Dinge auf Zugangs- beziehungsweise Abgangsseite in Bayerns Abwehrzentrum entwickeln. Min-jae Kim ist aktuell trotz seiner Reservistenrolle laut Sport Bild noch nicht auf einen Abschied aus, will sich die Entwicklung seiner Situation stattdessen zunächst noch bis zum Saisonende anschauen. Im Sommer werde der Südkoreaner dann neu bewerten und gegebenenfalls einen Wechsel anstreben, sollte er hinter Dayot Upamecano und Jonathan Tah weiterhin ziemlich wenig Aussicht auf einen Stammplatz haben.

Vuskovic könnte dann theoretisch als Kim-Ersatz an der Säbener Straße ins Gespräch kommen. Allerdings hat Bayern bekanntlich auch auf prominentere Innenverteidiger ein Auge geworfen. Allen voran ist hier Marc Guehi von Crystal Palace zu nennen, bei dem sich der FCB eine ablösefreie Verpflichtung im Sommer erhoffen soll. Allerdings buhlen unter anderem wohl auch Real Madrid und vor allem Manchester City um den englischen Nationalspieler, die Konkurrenz ist also enorm.