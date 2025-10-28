Er befindet sich in psychologischer Betreuung: Torhüter von Inter Mailand in tödlichen Autounfall verwickelt

Wie die italienische Zeitung Repubblica berichtet, habe der 27 Jahre alte Schlussmann am Dienstagmorgen einen 81 Jahre alten Rollstuhlfahrer erfasst. Dieser verstarb nach Angaben des Blattes noch an der Unfallstelle.

Der Unfall habe sich in der Nähe des Inter-Trainingsgeländes ereignent. Der 81-Jährige habe einen Schwächeanfall erlitten, sei in der Folge vom Radweg abgekommen und auf die Fahrbahn geraten. Den Zusammenstoß habe Martinez nicht mehr verhindern können, jedoch sofort für medzinische Unterstützung gesorgt und erste Hilfe geleistet.

Die Pressekonferenz vor dem Spiel am Mittwochabend gegen die Fiorentina sagte der Klub nach dem Unfalldrama um Martinez ab.