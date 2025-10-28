Josep Martinez, Torhüter in Diensten von Inter Mailand, befindet sich nach einem tödlichen Unfall in psychologischer Betreuung.
Er befindet sich in psychologischer Betreuung: Torhüter von Inter Mailand in tödlichen Autounfall verwickelt
WAS IST PASSIERT?
Wie die italienische Zeitung Repubblica berichtet, habe der 27 Jahre alte Schlussmann am Dienstagmorgen einen 81 Jahre alten Rollstuhlfahrer erfasst. Dieser verstarb nach Angaben des Blattes noch an der Unfallstelle.
Der Unfall habe sich in der Nähe des Inter-Trainingsgeländes ereignent. Der 81-Jährige habe einen Schwächeanfall erlitten, sei in der Folge vom Radweg abgekommen und auf die Fahrbahn geraten. Den Zusammenstoß habe Martinez nicht mehr verhindern können, jedoch sofort für medzinische Unterstützung gesorgt und erste Hilfe geleistet.
Die Pressekonferenz vor dem Spiel am Mittwochabend gegen die Fiorentina sagte der Klub nach dem Unfalldrama um Martinez ab.
WUSSTEST DU?
Der 27-Jährige steht seit der vergangenen Saison bei den Nerazzurri unter Vertrag. Inter überwies damals 14 Millionen Euro an den CFC Genoa. Dorthin war Martinez nach ingsesamt drei Jahren in Diensten von RB Leipzig gewechselt. Für die Sachsen absolvierte er vier Pflichtspiele und gewann den DFB-Pokal.
WIE GEHT ES WEITER?
Bei Inter konkurriert er mit dem ehemaligen Gladbach- und Bayern-Keeper Yann Sommer um den Platz als Nummer 1. Aktuell ist der Schweizer gesetzt, saß in der Serie A aber auch schon zweimal hinter Martinez auf der Bank. In der vergangenen Saison bestritt der Spanier darüber hinaus alle Pokalspiele.