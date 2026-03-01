Entscheidung gefallen! Zukunft von Ex-BVB-Star Marco Reus bei LA Galaxy geklärt

"Seine Professionalität macht alle um ihn herum besser, sein Einfluss sowohl in der Kabine als auch auf dem Platz ist unermesslich", fand Galaxy-General-Manager Will Kuntz im Zuge der Unterschrift äußerst lobende Worte für den Deutschen. "Marco bringt ein unglaubliches Maß an Qualität, Erfahrung und Führungsstärke in unser Team ein."

Reus war im Sommer 2024, nachdem sein Vertrag beim BVB nicht mehr verlängert worden war, ablösefrei nach Los Angeles gewechselt und hatte sich dort direkt in seiner ersten Saison zum MLS-Champion gekrönt. In der vergangenen Spielzeit lief es dann bedeutend schlechter - Galaxy verpasste als amtierender Meister die Playoffs.