Wie der Klub aus der US-amerikanischem MLS mitteilte, verlängerte der ehemalige deutsche Nationalspieler sein Arbeitspapier vorzeitig bis zum 31. Dezember 2027. Ursprünglich war Reus bis Ende diesen Jahres an LA Galaxy gebunden.
Entscheidung gefallen! Zukunft von Ex-BVB-Star Marco Reus bei LA Galaxy geklärt
"Seine Professionalität macht alle um ihn herum besser, sein Einfluss sowohl in der Kabine als auch auf dem Platz ist unermesslich", fand Galaxy-General-Manager Will Kuntz im Zuge der Unterschrift äußerst lobende Worte für den Deutschen. "Marco bringt ein unglaubliches Maß an Qualität, Erfahrung und Führungsstärke in unser Team ein."
Reus war im Sommer 2024, nachdem sein Vertrag beim BVB nicht mehr verlängert worden war, ablösefrei nach Los Angeles gewechselt und hatte sich dort direkt in seiner ersten Saison zum MLS-Champion gekrönt. In der vergangenen Spielzeit lief es dann bedeutend schlechter - Galaxy verpasste als amtierender Meister die Playoffs.
Reus startet mit LA Galaxy gut in die neue Saison
Insgesamt kommt der 36-Jährige in nun knapp zwei Jahren in den USA auf wettbewerbsübergreifend 42 Einsätze, wobei er neun Treffer selbst erzielen konnte und 13 weitere Tore per Assist vorbereitete.
Beim 3:0-Erfolg am 2. Spieltag gegen Charlotte FC am Samstag (Ortszeit) kam Reus in der 66. Minute auf das Spielfeld. Beim Saisonauftakt gegen New York City (1:1) hatte er eine Vorlage beigesteuert.